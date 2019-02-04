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Happy PaMa 教得樂 第258期

Happy Pa Ma

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教大GPS：勿逼孩子 Don't cry over spilt milk

【明報專訊】一天晚上，我和7歲女兒溫習功課，她喝的豆奶剩下小半杯。後來，外婆坐在對面喝茶，我說，「給我一點茶吧。」她看到桌上的杯子，問，「這是你的嗎？」我沒來得及回答，外婆已經誤把茶倒進妹妹的豆奶杯裏。見狀，妹妹大聲哭起來。我解釋說，杯裏是妹妹的豆奶，這樣豆奶和茶都不能喝了。外婆說，對不起啊，我以為這是你媽媽的杯子。可是妹妹繼續大聲哭，幾秒鐘過後，外婆變得有點不耐煩，「我都說對不起了，不就一點豆奶嘛，幹嘛還要哭？」然後生氣地走開。

「不准哭」忽略孩子情緒

這讓我想起多年前的一次家庭會議，父母和哥哥姐姐們做了一個違背我意見的決定，雖然我已經不記得是什麼決定了，但仍記得當時很生氣，衝出家門，在外面呆了半天才回家。雖然大家都擔心我，卻又責怪我反應太大，讓我覺得更鬱悶、無助和自責。

常常看到街頭有家長大聲罵小孩，「哭什麼哭？快給我閉嘴！……哭完了走人。」小孩被家長的架勢嚇住不敢哭了，可是哭是因情緒而起的反應，家長用「否定」的方式制止了反應，以為已經解決問題，卻忽略了孩子的情緒，錯過透過情緒了解孩子遇到的問題或需要的機會。

給孩子表達感受的空間

有句老話說，「Don't cry over spilt milk」（別為打翻的牛奶哭泣／不要為無法挽回的事懊惱），可是在孩子看來，哭是純粹表達他們失去牛奶的不開心，牛奶不是你的，你當然覺得沒事。否定他們的情緒表達，有可能令他們封閉情緒，否定自己。

當孩子的情緒風暴來臨，首先、我們大人不要輕易把這個情緒的反應歸咎於自己（大人較容易因為小孩在公眾地方哭泣，怕被別人責備而過度反應）；第二、接受孩子因情緒失控而哭泣、耍賴等「暴風雨」，陪伴一旁、確保安全。在暴風雨過後，找到他們的情緒和需要，指引他們找到並使用更適宜的方式表達情緒（例如，女兒和我約定，她哭的時候，我抱着她說，「媽媽愛你，不要哭了」，然後倒數10秒，她便會停止哭泣）。牛奶打翻了，我們給孩子表達感受的空間，才能找到更好的溝通方式。

之後，我和女兒、外婆談心，發現她們之前的不開心已經一掃而光，雨過天晴。

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

文﹕章月鳳（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第258期]

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