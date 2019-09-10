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Happy PaMa 教得樂 第258期

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日式育兒記：媽媽專屬共享辦公室

【明報專訊】近年香港推出了很多共享辦公室，最近在日本也十分流行為媽媽們而設的共享辦公室，因為辦公室包含育兒設施，聽罷也覺得相當不錯。

日本媽媽重投職場新趨勢

我猜很多人也知道，日本普遍的媽媽也是家庭主婦，結婚生仔後不少女士也會選擇離開職場，全情投入湊仔生活。不過其實近兩年，日本愈來愈多媽媽選擇生孩子後重新投入職場，家庭事業兼備。據日本報章japantimes報道，厚生勞動省在2018年的一項調查顯示，全日本媽媽之中在職媽媽的比例於2017年首次超越70%，當中大概24.7%是「正社員」（即長工），37%為「非正社員」，其他也有半職或自僱人士。

厚生勞動省認為更多媽媽投入職場，是因為愈來愈多公司會因應母親在家庭的需要，為在職媽媽在工作時間或地點等提供不同的安排；同時也因為女性可在產假後再領取育兒休假，待孩子1歲多才重投職場，好讓媽媽有多些時間照顧子女或家庭需要，吸引更多女性重返職場。

我當過全職媽媽，現在做半職媽媽，有工作其實真的比較適合我。相比我於2014年生MJ時，當年身邊也有不少全職媽媽，現在卻發覺不少日本媽媽也開始做兼職，可能是在小朋友上學期間到附近的便利店或是超級市場打工，按自己合適的時間工作幾小時，掙些外快之餘，也可以與世界接軌，兼可以在小朋友放學後照顧他們，不會因為工作而忽略家庭，一舉多得。

辦公室設有育兒設施

我有個台灣朋友跟我一樣是前記者，嫁到來日本後也不時會幫報章雜誌做訪問。她剛剛在6個月前生了孩子，從懷孕起她便在家工作，但有在家工作經驗的媽媽們應該也明白，在家其實真的很難工作，除了在孩子午睡的時候可以偷些少時間來工作之外（更要在沒有家務的大前提下），當孩子睡醒後根本不能工作。於是她嘗試到最近受熱捧的媽媽專屬共享辦公室，她跟我說這些辦公室既有齊一切辦公室的需要，亦有齊所有育兒設施，並有合資格的保育員照顧你的子女，感覺猶如一所保育園。媽媽們可以選擇自己餵食或隨時入「保育園」餵人奶，不用擔心因為工作而要孩子戒人奶這個問題，讓媽媽們可以安心工作。而且價錢也非常相宜，每小時大概1000日圓，而「保育園」也提供一系列的讀書、做圖工、玩沙等服務，非常吸引。我的朋友更誇張說這裏讓她重拾自己，走出全職媽媽的陰霾。

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

文﹕椰菜媽

[Happy PaMa 教得樂 第258期]

相關字詞﹕全職媽媽 在職媽媽 共享辦公室 椰菜媽 日式育兒記 日本 名人kol

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