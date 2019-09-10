副刊
Happy PaMa 教得樂 第258期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

五個小孩的校長：回歸上學軌道

【明報專訊】過去數月，香港社會變遷超乎想像，香港人經歷了史無前例的情况。轉眼間，暑假結束了，我校老師一早回到學校的工作軌道上。雖然大家心裏對香港這片土地，對現今發生的事情，仍有很多迷思和不知所措，但是身為老師，還是要以冷靜態度，收拾心情回到學校，準備9月開課，再一次肩負起教書育人的重任。尤其我們是幼小莘莘學子的啟蒙老師，更加要謹記自己的身分和責任，小心行事，不容有失。

開課前一星期，已經收到教育局對辦學團體主管發出有關管理學校的信件，接着就是發給老師和家長的信。因為，在這個大時代，學校角色已不單是搞好教育項目，還要小心處理這數月裏社會運動帶給學生與家長的憂慮。各人政見已各走極端，在小小校園裏，就像是社會縮影。有智者說：「你不喜歡政治，但政治會找上你。」

要搞好一所學校，各方面也得兼顧。所以，我與老師都一再進行不少課前的研習工作坊。我校特色是混齡教學，而我們十分欣賞蒙特梭利教學理念，這次研習工作坊，就選擇了蒙特梭利教具的探討與運用。在老師蒐集的資料中，看到同事細心介紹各種教具的使用方法，更樂見她們能夠明白蒙特梭利教育理念，然後透過教具將之運用於幼兒教學上。

蒙特梭利教具的反思

蒙特梭利教具，舉世知名，確實讓不少老師又敬又畏，生怕不懂使用，貽笑大方。

在各同事努力下，大家打破疑難，跳出框框，得到蒙特梭利教育的點點神髓。是次研習，提供了一次寶貴機會，讓老師重新檢視對孩子學習方式與需要，就是簡單、直接且重複的學習方式。現在是資訊發達的年代， 孩子的生活經驗日漸豐富，看似特別醒目機靈；然而孩子的學習和腦部發展，仍是有一定的規律，配合孩子成長步伐的教育，還是必要的。

蒙特梭利教具的學習主旨，總不離親身經驗、感官學習、井井有條的系統訓練等，孩子從而學習獨立、自信、勇於嘗試、研究與不同領域發展，例如語言發展、專注力、邏輯思維等。

研習後與老師一起分享感受，有不同體會。於此，跟各位讀者分享。有老師說，在這次研習中，更加明白幼兒的五感學習是非常重要，讓孩子親身參與、觸摸、把弄等活動，有利幼兒更加明白和更深刻認識抽象概念， 例如形狀大小、顏色深淺、物質粗糙平滑等，語文能力的發展也能循序漸進，渾然而生。此外，幼稚園更加應從幼兒特點出發，例如：好奇心、求知慾、理解能力和自理能力，從這幾方面去培育孩子。

自我糾正才是學習良藥

也有老師認為透過研習，讓老師反思教育孩子是需要按着孩子學習的進度，不宜急進，要把步驟清楚呈現，多給予機會讓孩子嘗試探索，自我學習，自我發現錯誤，自我糾正，達至發展錯誤控制，這才是幼兒學習的良藥。

亦有老師反思，作為老師應該提供一個探索的學習環境，讓孩子安心於豐富的學習環境裏，自由探索，知識便能自然獲取，老師也必須放下身段，擔當觀察者，在每一個課堂後，檢視重要的觀察資料，再好好設計下一個課程，讓孩子繼續自由探索學習，成為一個主動的學習者。

是次研習，效果是豐盛的。身為校長，能看到教育路上一起奮鬥的老師能如此成熟、專業，那種幸福感，不言而喻。還望各位老師，能繼續秉承孜孜不倦的學習精神，努力鑽研不同學習材料，豐富孩子的學習世界，這確實是孩子的福氣。

作者簡介：元岡幼稚園校長，外號「神奇呂俠」，資深幼兒教育家，以全香港最低薪校長，挽救元岡幼稚園。其真實故事被改編成電影《五個小孩的校長》。

文﹕呂麗紅

[Happy PaMa 教得樂 第258期]

相關字詞﹕呂麗紅 五個小孩的校長 名人kol

上 / 下一篇新聞

月餅界遺珠 豆蓉淡香迷人
月餅界遺珠 豆蓉淡香迷人
知多啲：豆蓉豆沙太「黑」 多留自用
知多啲：豆蓉豆沙太「黑」 多留自用
大熱中秋登「台」 千島湖送爽
大熱中秋登「台」 千島湖送爽
小貼士：寒背壓橫膈膜 氧氣不夠易累
小貼士：寒背壓橫膈膜 氧氣不夠易累
無線電專才黃偉權 大氣電波搭通天地 救人一命
無線電專才黃偉權 大氣電波搭通天地 救人一命
後記：好奇令不同世界的人相遇
後記：好奇令不同世界的人相遇
社會不穩 買金保值要識揀
社會不穩 買金保值要識揀
知多啲：K金硬淨宜鑲石 回購價值低
知多啲：K金硬淨宜鑲石 回購價值低
保養貼士：抹金器用麂皮布 勿用毛巾
保養貼士：抹金器用麂皮布 勿用毛巾
面試攻略：幼園面試爭勝 家長勿犯六忌
面試攻略：幼園面試爭勝 家長勿犯六忌
醒目證件相 吸引眼球
醒目證件相 吸引眼球
家長分享：面試愈多 表現不一定愈好
家長分享：面試愈多 表現不一定愈好
本周Focus．採訪手記：沒光明的未來 亦能看到光明
本周Focus．採訪手記：沒光明的未來 亦能看到光明
活動推介：理念化作行動 探討全人發展
活動推介：理念化作行動 探討全人發展
活動推介：沙螺灣精彩11月 藝術互動洗滌心靈
活動推介：沙螺灣精彩11月 藝術互動洗滌心靈
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：公園捐山窿放電 用紙皮築起城市
好去處：公園捐山窿放電 用紙皮築起城市
家家有禮：走出課室 睇科學表演學STEAM
家家有禮：走出課室 睇科學表演學STEAM
花燈園打卡 與癲噹過中秋
花燈園打卡 與癲噹過中秋
教學有辦法：遊戲+閱讀 趣學中華文化 入紫禁城 揪出殺娘娘真兇
教學有辦法：遊戲+閱讀 趣學中華文化 入紫禁城 揪出殺娘娘真兇
體驗式學習：戴特製眼鏡 黑暗中踢波 體驗視障 學習衝破絕望
體驗式學習：戴特製眼鏡 黑暗中踢波 體驗視障 學習衝破絕望
DIY：水果網加創意 變身環保燈籠
DIY：水果網加創意 變身環保燈籠
燈籠吊飾 從家居廢料中重生
燈籠吊飾 從家居廢料中重生
讀樂樂．瑪蒂達——圖書與戲劇對照讀
讀樂樂．瑪蒂達——圖書與戲劇對照讀
喜閱愛麗絲：大腦益智盒讓閱讀更好玩
喜閱愛麗絲：大腦益智盒讓閱讀更好玩
小學雞媽媽：限制級記者會
小學雞媽媽：限制級記者會
半職爸爸：兒童的權利
半職爸爸：兒童的權利
日式育兒記：媽媽專屬共享辦公室
日式育兒記：媽媽專屬共享辦公室
客座隨筆：如何幫助子女渡過不穩定時期？
客座隨筆：如何幫助子女渡過不穩定時期？
言語自聊：6歲開始 認識社會公義
言語自聊：6歲開始 認識社會公義
教大GPS：勿逼孩子 Don't cry over spilt milk
教大GPS：勿逼孩子 Don't cry over spilt milk
辣媽CEO：4種對孩子最有影響力的行為
辣媽CEO：4種對孩子最有影響力的行為
論盡教育：生涯真可規劃？
論盡教育：生涯真可規劃？