五個小孩的校長：回歸上學軌道

開課前一星期，已經收到教育局對辦學團體主管發出有關管理學校的信件，接着就是發給老師和家長的信。因為，在這個大時代，學校角色已不單是搞好教育項目，還要小心處理這數月裏社會運動帶給學生與家長的憂慮。各人政見已各走極端，在小小校園裏，就像是社會縮影。有智者說：「你不喜歡政治，但政治會找上你。」

要搞好一所學校，各方面也得兼顧。所以，我與老師都一再進行不少課前的研習工作坊。我校特色是混齡教學，而我們十分欣賞蒙特梭利教學理念，這次研習工作坊，就選擇了蒙特梭利教具的探討與運用。在老師蒐集的資料中，看到同事細心介紹各種教具的使用方法，更樂見她們能夠明白蒙特梭利教育理念，然後透過教具將之運用於幼兒教學上。

蒙特梭利教具的反思

蒙特梭利教具，舉世知名，確實讓不少老師又敬又畏，生怕不懂使用，貽笑大方。

在各同事努力下，大家打破疑難，跳出框框，得到蒙特梭利教育的點點神髓。是次研習，提供了一次寶貴機會，讓老師重新檢視對孩子學習方式與需要，就是簡單、直接且重複的學習方式。現在是資訊發達的年代， 孩子的生活經驗日漸豐富，看似特別醒目機靈；然而孩子的學習和腦部發展，仍是有一定的規律，配合孩子成長步伐的教育，還是必要的。

蒙特梭利教具的學習主旨，總不離親身經驗、感官學習、井井有條的系統訓練等，孩子從而學習獨立、自信、勇於嘗試、研究與不同領域發展，例如語言發展、專注力、邏輯思維等。

研習後與老師一起分享感受，有不同體會。於此，跟各位讀者分享。有老師說，在這次研習中，更加明白幼兒的五感學習是非常重要，讓孩子親身參與、觸摸、把弄等活動，有利幼兒更加明白和更深刻認識抽象概念， 例如形狀大小、顏色深淺、物質粗糙平滑等，語文能力的發展也能循序漸進，渾然而生。此外，幼稚園更加應從幼兒特點出發，例如：好奇心、求知慾、理解能力和自理能力，從這幾方面去培育孩子。

自我糾正才是學習良藥

也有老師認為透過研習，讓老師反思教育孩子是需要按着孩子學習的進度，不宜急進，要把步驟清楚呈現，多給予機會讓孩子嘗試探索，自我學習，自我發現錯誤，自我糾正，達至發展錯誤控制，這才是幼兒學習的良藥。

亦有老師反思，作為老師應該提供一個探索的學習環境，讓孩子安心於豐富的學習環境裏，自由探索，知識便能自然獲取，老師也必須放下身段，擔當觀察者，在每一個課堂後，檢視重要的觀察資料，再好好設計下一個課程，讓孩子繼續自由探索學習，成為一個主動的學習者。

是次研習，效果是豐盛的。身為校長，能看到教育路上一起奮鬥的老師能如此成熟、專業，那種幸福感，不言而喻。還望各位老師，能繼續秉承孜孜不倦的學習精神，努力鑽研不同學習材料，豐富孩子的學習世界，這確實是孩子的福氣。

作者簡介：元岡幼稚園校長，外號「神奇呂俠」，資深幼兒教育家，以全香港最低薪校長，挽救元岡幼稚園。其真實故事被改編成電影《五個小孩的校長》。

文﹕呂麗紅

[Happy PaMa 教得樂 第258期]