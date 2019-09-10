副刊
Happy PaMa 教得樂 第258期

Happy Pa Ma

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讀樂樂．瑪蒂達——圖書與戲劇對照讀

【明報專訊】不管是配上生動插畫的小說，還是添上歌樂的舞台劇，羅德達爾筆下這個頑皮女孩——瑪蒂達，她的智慧和怪異行為都教讀者一讀難忘。

瑪蒂達這個故事，有許多地方讓人疑惑、爭議，有人認為羅德達爾這個童書作家，晚年寫成的這部作品，原意不只是給孩童閱讀，而是針對給父母和教師看，書中出現了靠欺騙手法做買賣的父親、嗜賭的母親，瑪蒂達的父母都不懂女兒的心，更認為看電視比讀書好，完全沒有好好培育孩子。

但小讀者一定迷上瑪蒂達這個擁有神祕超能力的閱讀天才，打開書看便投入故事，跟着她經歷一段又一段有趣的旅程。瑪蒂達3歲就會自己看書，她愛上圖書館，閱讀量大和廣，她第一天上學，就展現了博覽群書的能力！

惡作劇整治蠻橫校長

不過，這奇妙女孩的行徑，完全超出傳統兒童小說中乖巧孩子的形象，她利用強力膠、染髮劑和鬧鬼等進行惡作劇，在暴力校長對她誤會之後，她不甘受欺負，利用她獨有的超能力把可惡的校長整治；其實，當我們看到這專制兇殘的校長抓起學生的辮子，把學生像擲鏈球似的丟出外，或強迫偷吃她蛋糕的學生，在全校學生面前吞吃整個蛋糕時，面對如此蠻不講理的大人，大家心裏自然和主角有所共鳴，看到這些惡作劇情節，倒是大快人心（小孩的心）！

然而，有保守者或會有疑問，像瑪蒂達這樣的反叛行為，會不會對小讀者有壞影響？為何推介這本兒童小說，還以音樂劇演出呢？

不要忘記，大家只要看看，瑪蒂達自己會到圖書館看書，令心靈得到安慰和養分，這真不簡單！不正正隱含了最佳的示範和薰陶嗎？

看書滋養心靈 最佳薰陶

如果家長能與孩子一起分享這書，甚至與近期於香港公演的音樂劇對照閱讀，討論當中的情節，一定有很大的啟發。舉些例子，閱讀此故事之時，藉主角提出的一張重要書單，就觸動了讀者對於廣闊閱讀世界的認知。小書蟲瑪蒂達在圖書館館員菲爾普斯太太的引導下，甚至開始閱讀成人的文學作品，包括名家經典巨著：狄更斯、勃朗特、奧斯丁、哈代、海明威、史坦貝克等傑出作家的作品！小朋友若要學瑪蒂達那樣，就要挑戰閱讀這些名著，提升自己的閱讀經驗呢。

閱畢全書，大小讀者就會領悟到：羅德達爾最想強調的，並非瑪蒂達的怪行徑或超能力，重要的是這些行為或能力背後，是一個善良、機智、愛閱讀和充滿正義感的孩子，她在不斷閱讀和學習中成長，從知識海洋和愛中得到力量。

編按：各位爸媽、小朋友，你想跟我們分享好書嗎？不論是父母讀的教養書籍或是孩子喜歡的圖書，我們都歡迎你把心愛的書寫成書評，中英文書皆可，每篇字數為800至1000字，一經採用，可獲薄酬。稿件可電郵至happypama@mingpao.com，並留下姓名及電話，主旨請註明「童讀好書．讀者推介」。

作者簡介：愛閱讀和創作童書，穿梭學校分享閱讀和創作

文︰明珠

[Happy PaMa 教得樂 第258期]

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