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Happy PaMa 教得樂 第258期

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教學有辦法：遊戲+閱讀 趣學中華文化 入紫禁城 揪出殺娘娘真兇

【明報專訊】中國傳統文化蘊含不少博大精深智慧及嚴肅的學問，但若正經八百地向學生教授，成效未必顯著，反而用生動有趣的方式呈現給學生看，更容易加深記憶。麗澤中學利用互動活動，介紹北京紫禁城的結構及歷史，除了讓學生從遊戲中逐步認識中國傳統文化，更引起他們閱讀的興趣，進而提升寫作力及專注力。

文︰許朝茵

這天在麗澤中學的圖書館內，坐了約10多個學生，不過他們並非埋首在書堆，而是參加一項名為「穿『閱』紫禁城」的活動。教師先由紫禁城的結構等基本資料開始講解，讓學生明白紫禁城內集結了不少中華文化，例如其中一個重要的宮殿——太和殿，亦俗稱金鑾殿，堪稱中華第一殿，凡有重大要事，如皇帝登基、冊立皇后等大典都在這殿舉行。而「太和」這名稱則取自易經，意思是指宇宙間一切關係都得到協調。學生聽着這些特別的知識，亦愈聽愈入神。

排泄物成殺人武器

認識完紫禁城的結構及裝潢後，是時候了解古代人的智慧，原來城內有一種廢料，經煮沸後，便成為「金汁」。教師即場考考學生，叫他們猜猜金汁的原材料及用途，學生大多猜到是與排泄物有關，但想不出有何用途。最後教師解釋，原來金汁是守城武器之一，把排泄物煮熱後，潑向敵人，灼傷對方皮膚，因排泄物含有大量細菌，會感染傷口，令敵人傷口發炎難以痊癒，具一定殺傷力。

之後，便來到活動的重頭戲——偵探遊戲，主題是「找出誰是殺了延禧娘娘的真兇」。這個時候7個穿起古裝的學生，進入圖書館，他們扮演不同角色，如皇帝或宮女等，為學生提供線索。遊戲規則是學生向角色發問是非題，角色只會回答是或否，學生從中抽絲剝繭找出兇手。在場同學反應熱烈，不停推測發問，很快便找出兇手，大家也樂在其中。

是次活動能讓學生邊玩邊學習，效果理想，得到如此佳績，有賴多名教師的努力。圖書館主任黃坤娜是其中一個，她指出若單靠書本，依書直說教授中華文化，如陰陽五行或儒家思想，容易變得沉悶，學生難以吸收，因而用上紫禁城作主題，配合不同活動，引起學生對中國文化的興趣。「由於紫禁城蘊藏了很多文化及智慧，以此作主題籌劃活動，希望可以引起學生的興趣，讓他們主動來圖書館借書，除了可深入了解更多古代思想外，甚至能發掘更多不同範疇的知識。」為了今次活動，學校更增添了不少與紫禁城有關的書籍，如《紫禁城宮殿》及《大紫禁城──王者的軸線》，書內有大量圖片輔助解釋，學生更容易理解。

跨越6科目 提升閱讀興趣

另一名負責籌備的教師是教務主任兼數學科主任楊國民，他指「穿『閱』紫禁城」是麗澤中學的跨課程閱讀活動之一，活動跨越6個科目，包括中史、數學、科學、 宗教、音樂及藝術，而在這些科目的內容上，加入中國傳統文化知識，「目的是讓學生明白，每科所教的知識並非獨立，科目之間也可環環相扣，學生可從多角度宏觀地研究這個主題」。學校也以專題研習的方式配合今次活動，鼓勵學生認識中國文化外，也希望提升他們的創造力，「因為文字不像音樂或影像般，可由五官直接感受當中的信息，而是需要思考分析，才明白真正意思，有助提升寫作力及專注力」。

麗澤中學校長李潔明指出，學校向來重視閱讀推廣，「穿『閱』紫禁城」正好有助推廣閱讀，因為閱讀和學習有重大關係，「讓同學吸收書本中古今中外人的經歷、不同理解及意見，有助他們作出理性分析，以及擴寬視野。就算學生離開學校後，也可靠閱讀來增進知識」。

[Happy PaMa 教得樂 第258期]

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