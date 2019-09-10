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Happy PaMa 教得樂 第258期

Happy Pa Ma

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花燈園打卡 與癲噹過中秋

【明報專訊】本周五（13日）便是中秋節，和家人與好朋友開心團圓最緊要！置富Malls旗下馬鞍山廣場及紅磡置富都會化身成滿載中秋色彩的彩燈園，還邀來充滿正能量及夢想的「癲噹」及其朋友仔「忙忙貓」與粉絲共度佳節！

「置富Malls‧Din Dong 中秋彩燈園」中，可愛的「癲噹」及一眾朋友仔「忙忙貓」來到馬鞍山廣場的「Din Dong漫天花燈園」，跟大家一起玩過三關遊戲及於閃亮花燈陣打卡合照；又在紅磡置富都會的「Din Dong秋色湖畔祭」與大家一同欣賞鳥居上充滿節慶色彩的花燈。

可愛的「癲噹」更會在9月14及15日現身置富Malls旗下指定商場，跟粉絲來個近距離全接觸。凡讚好置富Malls facebook或關注WeChat，並出示予工作人員查閱，即可現場跟「癲噹」合照。

■置富Malls．Din Dong中秋彩燈園

日期：即日至10月27日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：馬鞍山廣場及置富都會

查詢：2668 2026

■送置富Malls．Din Dong期間限定月餅

置富Malls送出置富Malls．Din Dong期間限定月餅禮盒予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。截止日期：9月14日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第258期]

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