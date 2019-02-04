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Happy PaMa 教得樂 第258期

Happy Pa Ma

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家家有禮：走出課室 睇科學表演學STEAM

【明報專訊】STEAM是近年學界的新焦點，很多學校也有相關課程。但要學好STEAM，不一定要在課室內坐定定，帶孩子走出校園，欣賞舞台表演，透過別開生面的互動演出，一樣認識到STEAM的原理。

來自俄羅斯的大型科學表演WOW! HOW? Show，把STEAM元素加入在舞台表演內，希望可提升青少年對科學和科技的興趣，以及激發他們的想像力及創造力。是次演出包括多個新奇好玩的大型科學實驗，例如利用特斯拉電線圈（Tesla Coil），在沒有電線下，以空氣傳送能源，做出魔術般的閃電效果，另有巨型化學激光燈、八管球槍、大氣氮氣槍、龍捲風製造機等共17個實驗表演，部分演出更會以10,000每秒影格數（frames per second）投放於大熒幕上，相信會令觀眾目不暇給。

■WOW! HOW? Show

日期及時間︰9月21日（晚上7:15及9:00）9月22日（上午10:00、11:45，下午2:30及4:30）

地點：上環文娛中心劇院 香港皇后大道中345號上環市政大廈5樓

票價：$355至$485（綜援及殘疾人士可享半價；6人或以上可享9折）

對象︰6歲或以上

查詢︰www.wowhowshow.com

■送出WOW! HOW? Show門票

WOW! HOW? Show送出10張門票，予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額5個，每人可獲門票2張。所選場次隨機送出。有興趣的讀者請於9月11日（周三）中午12:00前回答以下

問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：WOW! HOW? Show是來自哪個國家？

整理︰許朝茵、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第258期]

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