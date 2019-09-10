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Happy PaMa 教得樂 第258期

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好去處：公園捐山窿放電 用紙皮築起城市

【明報專訊】暑假雖然已結束，但好玩的活動，仍然源源不絕。位於中西區豐物道海濱休憩用地的捐山窿公園，早前已正式啟用，場內除了以70年代的「捐山窿」渠管遊樂設施為主打，孩子可爬上爬落，盡情放電外，公園內更舉行了以紙為主題的活動「親紙築城記」，利用紙皮塑造出一個小小中西區，讓小朋友可利用簡單物料，創作及組合出不一樣的城市面貌。

文︰許朝茵

捐山窿公園是中西區區節其中一個重點項目，把70年代葵涌石籬邨內俗稱「捐山窿」渠管遊樂設施重現。渠管不單是孩子玩樂的好地方，更是成年人的打卡熱點，父母來到一定會拍張全家福相留為紀念。而公園每個月都有不同活動介紹香港文化，上個月則以電影為主題，把20套經典電影，製作成剪影紙板放在渠管口內展示，當小孩在渠管間左穿右插放電時，爸媽便可欣賞這些剪影。

創作中學基本建築結構

另外，公園內有4個由貨櫃改裝而成的兒童美術館，當中3個貨櫃以「衣服」、「文字」及「玩具」為主題，讓孩子認識不同的生活文化，而第4個貨櫃則舉行名為「親紙築成記」的活動。貨櫃內放有一個用紙箱及其他物料製作的迷你中西區，是次活動的創作藝術家之一、香港知專設計學院視覺傳意高級文憑客席講師及插畫師梁家俊（Angryangry）表示，活動對象是一班5至12歲的小孩。「這個作品內的『建築物』，大多可以移動，孩子除了可以落手落腳，把『建築物』放在不同位置，更可利用現場提供的一些基本工具，如膠條或鐵絨線，自由組合出不同的城市空間，創作出他們喜歡的城市樣貌。在過程中，孩子也可學到基本的建築結構，例如唐樓為何樓底較高？因為當年沒有冷氣，樓底高有助增加空氣流通，令室內更通爽。」

太平戲院天星碼頭 重現地標

在這個迷你中西區內，除了重現了多個現有的獨特建築物外，也有已消失的地標，如太平戲院及天星碼頭，有助孩子認識自己的社區。建築物及汽車模型多以紙皮製成，Angryangry解釋，紙皮表面帶有粗糙質感，希望讓孩子可以接觸更多物料，有助啟發他們創意；同時也令家長明白，有時一些簡單的玩意，一張紙皮或一個小皮球落在孩子手上，已可玩上半天，不一定要大灑金錢買玩具。

■親紙築城記

由即日至9月29日，詳情可瀏覽親紙築城記Playful House facebook專頁

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