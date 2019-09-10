本周Focus．採訪手記：沒光明的未來 亦能看到光明

視障跑手以心代眼

前陣子，因為到香港教育大學賽馬會小學採訪該校周會「『光』是由心出發」的延伸活動，認識了嘉賓之一的梁小偉（Gary），我真的由衷地佩服他。Gary自幼患視網膜色素病變，視力很差，小時候就算坐第一行，也看不清楚黑板上的字，後來更嚴重到要帶望遠鏡上堂，所以小學畢業後他便輟學，從此過着「平凡人」的生活。一切翻天覆地的改變，包括後來當上視障跑手，都來自他完全失明之後。

Gary雖然是再生勇士，但沒有刻意在同學面前掩飾自己也曾經因為失明而驚惶、頹廢的事實，但他最終選擇鼓起勇氣站起來，以「心」代「眼」，重新上路。沒錯，失明很可怕，但遠不及「視而不見」的恐怖。我從Gary身上領悟到，只要意志堅定、打開心眼，無論任何黑暗環境，也定能看見光明。

P.S.最近得知，兩個多月前我訪問過一位患有肌肉萎縮症的青年繪本作家摩菲亞，8月下旬在巴基斯坦家鄉病逝，終年20歲。人生無常，還記得訪問當天，摩菲亞告訴我翌日起程回鄉放暑假，又興致勃勃談到正籌備第4本繪本，怎料到他會一去不返……唯望摩菲亞的家人節哀順變，相信摩菲亞生前所講，他會在天堂，拿着望遠鏡看我們。

（編按：是日稿擠，〈升學攻略〉暫停一期）

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第258期]