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Happy PaMa 教得樂 第258期

Happy Pa Ma

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家長分享：面試愈多 表現不一定愈好

【明報專訊】Candice的女兒熹宜今年正式入讀K1，去年她報考了10間幼稚園，獲3間取錄。面試時她經歷過一些驚險小故事，例如有一次熹宜開始作病，但面試時，校方卻安排小朋友和家長分離，所以她哭得加倍厲害，要安撫好一段時間才能冷靜下來。「另一次是老師給她一幅圖畫要她講裏面的內容，但因為平日都是我跟她說故事，沒試過由她說給我聽，她當時不知怎辦，最後要老師和我慢慢引導她才說了一點，當然最後沒有獲取錄。」Candice認為女兒表現平穩，加上PN班中克服了面對陌生教師的害怕，所以在面試時比較淡定，估計因而加了不少分。

心情好睡得夠是關鍵

至於另一名家長Cass去年為女兒晴晴報考了13間幼稚園，試過在同一天內的上、下午，到不同的幼稚園面試，最後獲得7間學校取錄。她不同意小朋友面試愈多，表現會愈來愈好，「其實所報的13間幼稚園並非每間都是自己心儀，但有些會撞期，有些又因小朋友狀態不好而無法前往，到最後其實不是全部都能去到。小朋友只有兩歲多，我發覺她的表現是好是差，視乎她當天的狀態，並不一定是見得多便熟能生巧。例如我囡囡是在第一次面試中表現得最好，所以要看她有沒有好心情和睡得是否足夠，又或者她是否喜歡那間學校，但作為家長，又不能確保孩子每一次（面試）都有好心情，所以只能讓她在沒有壓力之下去面試，例如她不懂回答問題時，我都不會強迫她去答；如果因為疲累而扭計，便盡力去安撫她」。

[Happy PaMa 教得樂 第258期]

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