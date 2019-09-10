家長分享：面試愈多 表現不一定愈好

心情好睡得夠是關鍵

至於另一名家長Cass去年為女兒晴晴報考了13間幼稚園，試過在同一天內的上、下午，到不同的幼稚園面試，最後獲得7間學校取錄。她不同意小朋友面試愈多，表現會愈來愈好，「其實所報的13間幼稚園並非每間都是自己心儀，但有些會撞期，有些又因小朋友狀態不好而無法前往，到最後其實不是全部都能去到。小朋友只有兩歲多，我發覺她的表現是好是差，視乎她當天的狀態，並不一定是見得多便熟能生巧。例如我囡囡是在第一次面試中表現得最好，所以要看她有沒有好心情和睡得是否足夠，又或者她是否喜歡那間學校，但作為家長，又不能確保孩子每一次（面試）都有好心情，所以只能讓她在沒有壓力之下去面試，例如她不懂回答問題時，我都不會強迫她去答；如果因為疲累而扭計，便盡力去安撫她」。

[Happy PaMa 教得樂 第258期]