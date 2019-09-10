面試攻略：幼園面試爭勝 家長勿犯六忌

各位爸媽，別以為在面試前教曉小朋友回答問題便十拿九穩，原來大部分面試失分位都是由家長造成，所以即使孩子再聰明也有可能無功而回，失去入讀心儀學校的機會。各位爸媽也要好好「備課」，避免在面試中拖累孩子！

文：顏燕雯

小模特兒：澔怡、Manfred Chan

在幼稚園面試過程中，小朋友是否懂得回答教師問題並非唯一的取錄關鍵，因為教師除了在問答或遊戲環節中了解小朋友的行為和各方面的發展能力，亦會透過跟家長對談及觀察整個面試過程，了解父母對學校的認識、是否「怪獸家長」等。嵐天教室課程總監楊蔚嵐（Miss Blue）提出以下6個面試大忌，讓爸媽好好參考。

1．遲到或太早到

面試遲到固然是大忌，這不但顯示家長不重視學校、缺乏誠意，也讓校方認為家長沒有教導小朋友建立良好的生活習慣及態度的意識。可是反過來，太早到達也可能令小朋友因等候時間過長而太疲倦，又或因厭倦這個環境而鬧情緒。

醒目做法：在預定面試時間早5至10分鐘到達便最理想。

2．面試次數 過於密集

很多家長都會為子女報考多間幼稚園，但應注意面試時間會否太緊密，如一天內到3間學校面試便屬太多，特別是面試時間太早，或撞正小朋友午睡時間，他們欠精神之餘，狀態亦欠佳，令其自信心大減。

醒目做法：由於一般學校早已為每個考生訂立面試時間，遇上「撞期」，家長便要取捨，並以配合小朋友作息時間為大前提。

3．搶答問題

面試一般分個人及小組環節，有些家長想幫小朋友突出自己，見小朋友不懂答時往往搶着替他回答，又或者在小組中高聲重複提示，在教師角度看來這是十分滋擾的行為。

醒目做法：切忌搶答，以平常態度對應便可。如果小朋友不回答，教師一般會重複再問一次，這時家長應靜靜給小朋友和教師交流的空間。若小朋友仍然沒反應，可拍一拍他的膊頭或小手，鼓勵他回答。

4．不願遵守規則或挑戰學校

有家長發現別的小朋友面試日期或時間較好，便會致電學校，詢問為何自己孩子的面試時間比較差，或者面試後質問教師為何今天考的跟昨天的試題不一樣。學校一般只是隨機安排面試時間及試題，隨便投訴或要求更改，只會令學校覺得家長是個不願守規則和喜歡挑戰校方的人。

5．打扮過分浮誇

很多家長會為子女悉心打扮去面試，但面試時衣著切忌浮誇，花仔衫、公主裙都不適宜。衣服上有太多配飾，都會容易令孩子分心。

醒目做法：不要給孩子穿第一次穿的新衣，因為他可能會不習慣，影響專注力。衣著以簡單、醒目、斯文為主，避免過於隨便，也不要太過新潮。

6．現場偷拍

近年常有家長為了想知道孩子在面試中的表現，便把攝錄鏡頭放進孩子的背包或袋中偷拍。一般來說，若學校發現這些行為都會取消申請者的面試資格，因為學校是私人地方，加上未必每個家長都願意讓自己的小朋友上鏡，學校為保障校方和所有考生，必會嚴禁任何未經許可的攝錄。

[Happy PaMa 教得樂 第258期]