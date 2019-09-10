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無線電專才黃偉權 大氣電波搭通天地 救人一命

【明報專訊】21世紀是N世代，人人上Net，那還有人用無線電嗎？是有的啊……無線電可在無Wi-Fi的山中任意通話，無線電可在斷電天崩地裂的大災難當前，在空氣收發求救的聲音，且還可傳播信息！「有一次我在山野活動中收到信號，立即跑去現場，救了一名心臟停頓的人，我感到無線電給我一個重任。無線電也是香港萬一面對大災難時的其中一根救命草！」說這話的是香港業餘電台聯會（HARTS）會長黃偉權（Rudy），80後Y世代出生，當還未興起宅男時，中二的他已遛逛鴨記，找尋零件砌出無線電通訊系統……

因收到無線電信息，在2015年救人一命，這是Rudy也意想不到的。那天是12月13日，北潭涌有一傷健山野活動，香港業餘電台聯會（HARTS）在附近設了義務通訊支援站，義工正是Rudy，那時的會長是Sunny叔叔，Rudy是秘書，但無論誰是會長副會長，抑或技術統籌主任或通訊支援服務中心經理等執行委員會職責，他們同樣有一個故事——少年時代已迷上無線電，中學歲月有數不清的日子夜夜伏在自已砌的電台前，時刻「沙沙地」尋找遠方的他或她。

「我第一次玩遠程無線電通訊，搭通的是一個新加坡無線電台，This is Victor Romeo 2 Uniform Sierra Papa（VR2USP，是Rudy的無線電台，2003年考牌）from HK，令我感動的是，大家一直講英文，突然他跳出一句廣東話，吓！識講廣東話？『我移民新加坡20年了，我是香港人，20年沒用無線電了，好開心第一個通訊竟是香港人！』」無線電世界文化豐富，在大氣中大家通話over後，會向對方所屬聯會寄上一張信號卡，上寫電台名、頻率、接收時間和地點等，猶如明信片，大家儲着，有些來自遠方的俄羅斯，有些來自海上水手。

Rudy說，無線電的樂趣，充滿尋尋覓覓的驚喜，也充滿改良無線電技術的毅力，與即食文化的internet完全不同。Rudy和新加坡港人通訊，R為什麼不是Ricky是Romeo，S不是Sugar是Sierra？原來這又是他們的一套文化，全球的無線電友都採用國際民航組織（ICAO）的英文解讀法，能減少聽錯情况。因為電波傳千里，傳到時可能很弱，一個讀音可能少了一截。在沙沙聲中談話，隨時也會失聯，怕是那人在船上航行……

走進茶果嶺HARTS的無線電通訊支援服務中心（HARTS CSSC），桌上一座座無線電機，還有兩支架在戶外的天線：一是「短波用八木天線」電動升降天線塔，能收發全球信號，另一天線則是VHF和UHF用的Ground-Plane天線「短波V偶極子天線」，這真把平日只有一部手提電腦寫稿的記者看得頭暈。

那不如back to basic，回到起點，究竟什麼是無線電，什麼是業餘無線電台，為什麼在大災難當前，它可能會是香港其中一根救命草？

中二迷上無線電 牀頭搭「通訊站」

「我是中二開始迷上無線電的。那時我和幾個同學幫手學校運動會，老師叫大家一人拿一部walkie talkie，當時我仍不知那就是無線電，但我們感到很神奇，一人一部就可以在整個球場通訊；這之後，我和同學跑去鴨記（鴨寮街）買零件回家砌無線電收音機，我家住北角，竟然可以和炮台山及遠至東九龍的人通訊……」那時開始，幾個同學一頭栽進無線電世界，Rudy也遇上交流無線電科技的無線電台。「我睡家中的碌架牀上格，就在牀頭搭個小位放我的無線電通訊。我還有一個妹妹，父母也沒有反對我迷無線電，但阿媽就有講，我見Sunny（陳來新，2008至2009、2013至2018年度會長）多過見她！對啊，HARTS猶如我的第二個屋企。」在自由空間發射無線電波，每個人也可以是一個電台，所以Rudy說，他們是業餘電台聯會，把電台聯在一起，目前有活躍會員320人，在香港，VHF144.0-146.0MHz、UHF430-431.0MHz及435.0-439.8MHz為常用的合法業餘無線電頻率，而香港的無線電台牌照法例，仍沿用英殖民時代。

話明業餘電台，會否不夠專業？Rudy卻笑說，業餘才是專業！「我們會鑽研，不似一個保安拿着無線電對講機，永遠都停留在對講而已。」HARTS向政府申請多年，終在2014年獲批茶果嶺山邊一塊地，佔地約9000平方呎，該處原先荒草萋萋，他們一班會員一手一腳斬草除根，除請人鋪石屎地台，其他由鋪地板、搭組合式空間，都是會員砌成，這麼投入的會員，真有點不可思議。記者想借洗手間一用：「啊！上洗手間這裏有點麻煩！」怎麻煩呢，原來要出去找廁所，因這裏根本沒有。「要建一個洗手間，需連接駁往污水渠，合乎香港法例的，大概要200萬港元……HARTS已有90年歷史了，現在是非牟利慈善團體。2018年我們的義務服務時間為10,013小時，獲社會福利署頒發2007/18年度義務工作嘉許金獎。」不講不知，香港越野跑毅行者100公里，由HARTS提供義務通訊支援服務，沿路設10個通訊站及一些分支小組，為跑山者發送求助信息。

茶果嶺荒地建HARTS服務中心

不要誤會Rudy的正職就是會長，這其實是他的興趣和專才，他的正職是復康服務助理：「無線電給了一個年輕人很多東西。沒有無線電，我只是一個會考得5分的學生，但因為對無線電的熱愛，我找到人生方向，HARTS的工作，令我大開眼界，好像受邀接受紅十字會的訓練，到加拿大學習災難時的應急支援服務，包括搭建拯救基地帳幕及後備發電機等。」

Rudy每年個人服務時數也不少，達300小時。文初提及那次在北潭涌救人一命，正是他當值HARTS服務：「那天收到信息，我立即跑過去看，發現倒在地上的人已沒有脈搏和心跳，我用無線電call回指揮中心，情况太緊急了，救護還未到，我先替病人用CPR（心肺復蘇法）——因為無線電服務，我們都會去上急救課。」做了CPR後，病人毫無反應，剛巧旁邊有一名跑手是休班消防員，Rudy立即着他跑去就近的漁護署（北潭涌的西貢郊野公園遊客中心）拿AED（自動體外心臟去顫器） ：「他跑得很快，拿着就回來了，第一次AED分析病人，卻說不需要電擊，於是我繼續用心肺復蘇法，病人仍是無心跳脈搏，再用AED，這次說要電擊，我電擊了一下，就見病人回復心跳了。」看着一個生命重生，那份喜悅不言而喻，然後他把病人交回趕到現場的救護員。

神秘的大氣電波令Rudy能與人海茫茫的另一方通訊，令他能實實在在感受一個人的體溫和生命，實實在在為他的人生打氣：「這給了我很大的動力，令我不能放下無線電，以前中學時代是為了找人聯繫，現在出來工作，則多了一份責任感，以專業救人。2005年底，HARTS成立了香港第一隊應急通訊（ARES）小組，時刻候命，旨在災難時為香港提供緊急通訊網絡，以協助拯救人命及財產安全。」

或者，無線電真的能在大災難時，作為一根救命草。想想，萬一有大災難，香港斷了電，進入黑暗世界，還有internet嗎？但無線電還可利用簡單low tech但可靠的器材，與其他電台建立臨時應急通訊網絡。無線電常備應急的充電池，Rudy笑說：「我中學時，就是晚上和電台通話，『你吃飯未呀，over』，用到深夜無晒電，瞓覺前把電池充電，第二天放學就有得用。」

■Profile

黃偉權（Rudy） - 80後，香港業餘電台聯會（HARTS）會長，每年義務工作達300小時，正職為復康服務助理。因為是無線電專才，Rudy和前會長Sunny被紅十字會邀請加入緊急應變組隊員訓練，曾被送往加拿大接受地震及其他大災難現場救災訓練。中二開始到鴨寮街買無線電零件，DIY無線電台，開設個人無線電台VR2USP。

◆給香港的話：

「『人生』不單是學歷和成績，而是由生命裏經歷的一點一滴累積而成，開放自己，會發現更廣闊的視野和胸襟。」

（發現香港）

文：朱一心

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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