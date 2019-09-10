大熱中秋登「台」 千島湖送爽

外形嬌小的周佩欣，不單是越野跑手，更橫掃了本地及海外越野跑賽事不少獎項，包括「HK100」（2015）女子組冠軍，以及世界越野跑巡迴賽UTWT世界排名第17名，還擁有三項鐵人、跑步及健身教練資格，成績彪炳。她現時是全職運動員，視跑山練習為例行公事，隨時可跑上20公里。不過，今次她為我們選上一條輕鬆路線，全長約10公里，她更「放慢」腳步，陪我們慢慢行。

觀賞蘆薈田 城市人變大鄉里

一行人從十八鄉黃泥墩村村公所展開今次的行程，越過馬路，沿黃泥墩村路前行，右轉橫過小橋，走上一會兒，便見到左手邊一片蘆薈田，以及其他菜田如茄子田等，對城市人來說，確是有新鮮感。我們在田邊觀賞一陣子，之後走多數分鐘，便到達第一個checkpoint「趣味蘆薈有機農場」，周佩欣建議大家可一嘗場內自家製的蜜糖蘆薈汁及洛神花汁，可惜採訪當日農場沒有營業，無緣品嘗。

碧綠小水塘 靜靜地「治癒」

繼續前行，於分岔路，向黃泥墩水塘路標方向左轉，踏上梯級，不久即見到開揚景色，周佩欣指從左後方可遙遠見到元朗市及雞公嶺，我們停留一陣欣賞美景後，繼續前行。多走一陣子便到達第二個checkpoint——黃泥墩水塘。

黃泥墩屬灌溉水塘，即是非食用水，主要用作灌溉農地。水塘雖然相當小型，欠缺磅礴氣勢，但水面平靜反映出兩旁植物的倒影，加上水面呈碧綠色，青山綠水的美態，贏得不少山友稱讚。我們在塘邊，看着這美景，終於明白「治癒」的感覺。周佩欣建議我們在這處好好欣賞風景及休息，因為前往第三個checkpoint前，要行一段斜路，需要留力。

看完水塘景後，繼續行程，踏上石屎斜路，幸好坡度不算太大，慢慢行也應付得來；加上從右方可回望水塘景色，途中也有不少樹蔭位，不算十分辛苦。慢慢行直到分岔路，向千島湖清景台路標方向行，踏上麥理浩徑第10段，再多行約半小時，便到達checkpoint 3——千島湖清景台（簡稱：清景台），俯瞰大欖涌水塘景色。

新建清景台 「近」觀千島打卡忙

大欖涌水塘建成於1957年，是香港在二戰後第一個興建的水塘，周佩欣指大欖涌水塘又名千島湖，「因為在水塘內見到一個個小島 ，而被稱為『千島湖』」。不過，想飽覽大欖涌水塘，清景台並非唯一的選擇，她補充原來在山上，另有兩個位置，同樣可以欣賞水塘景，「清景台是今年初才建成，這3個觀看位置比較起來，從清景台望出去，視覺上有種與大欖涌水塘距離很『接近』的感覺，較特別」。確實從這位置望向水塘，「千島」猶如近在前方，令人不禁驚歎。看到這獨特塘景，眾人當然盡情打卡，加上吹來陣陣涼風，絕對是大休的理想位置。

伯公廟祈福 中式城頭下休憩

休息過後，再次出發，繼續沿麥理浩徑第10段前行，不久會經過一座古廟，之後向大棠路標方向進發，多走約10分鐘，見到一個分岔路，向右落樓梯，到達checkpoint 4——伯公廟。根據漁護署資料指出，伯公廟又稱白虎坳廟，興建於昔日村民往返市集的必經路，村民常來祈求出入平安。周佩欣表示，「在廟旁有中式城頭設計建築物，大家可以在城頭下乘涼休息，之後落山完成今次行程」。其後慢行40分鐘左右，便到達大棠有機生態園，跟着園內指示，可回到起點十八鄉黃泥墩村村公所附近的巴士站乘坐K66，返回元朗市中心。

（清涼系列之四）（發現香港）

■有片睇，元朗清涼遊：https://bit.ly/2k3nCrA

文：許朝茵

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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