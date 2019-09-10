副刊

由我帶路

下一篇 上一篇

大熱中秋登「台」 千島湖送爽

【明報專訊】大後日（9月13日）便到中秋節，天文台預測當天氣溫高達34℃，或成為本港最熱的中秋節，想趁周末輕鬆享受大自然，就得精選「涼浸浸」路線。今次由越野跑好手周佩欣帶路，由元朗黃泥墩出發，經過蘆薈有機農場、黃泥墩水塘、千島湖清景台及伯公廟，感受清涼氣息外，更可欣賞開揚美景及特色建築物，一條路線，多種玩法。

外形嬌小的周佩欣，不單是越野跑手，更橫掃了本地及海外越野跑賽事不少獎項，包括「HK100」（2015）女子組冠軍，以及世界越野跑巡迴賽UTWT世界排名第17名，還擁有三項鐵人、跑步及健身教練資格，成績彪炳。她現時是全職運動員，視跑山練習為例行公事，隨時可跑上20公里。不過，今次她為我們選上一條輕鬆路線，全長約10公里，她更「放慢」腳步，陪我們慢慢行。

觀賞蘆薈田 城市人變大鄉里

一行人從十八鄉黃泥墩村村公所展開今次的行程，越過馬路，沿黃泥墩村路前行，右轉橫過小橋，走上一會兒，便見到左手邊一片蘆薈田，以及其他菜田如茄子田等，對城市人來說，確是有新鮮感。我們在田邊觀賞一陣子，之後走多數分鐘，便到達第一個checkpoint「趣味蘆薈有機農場」，周佩欣建議大家可一嘗場內自家製的蜜糖蘆薈汁及洛神花汁，可惜採訪當日農場沒有營業，無緣品嘗。

碧綠小水塘 靜靜地「治癒」

繼續前行，於分岔路，向黃泥墩水塘路標方向左轉，踏上梯級，不久即見到開揚景色，周佩欣指從左後方可遙遠見到元朗市及雞公嶺，我們停留一陣欣賞美景後，繼續前行。多走一陣子便到達第二個checkpoint——黃泥墩水塘。

黃泥墩屬灌溉水塘，即是非食用水，主要用作灌溉農地。水塘雖然相當小型，欠缺磅礴氣勢，但水面平靜反映出兩旁植物的倒影，加上水面呈碧綠色，青山綠水的美態，贏得不少山友稱讚。我們在塘邊，看着這美景，終於明白「治癒」的感覺。周佩欣建議我們在這處好好欣賞風景及休息，因為前往第三個checkpoint前，要行一段斜路，需要留力。

看完水塘景後，繼續行程，踏上石屎斜路，幸好坡度不算太大，慢慢行也應付得來；加上從右方可回望水塘景色，途中也有不少樹蔭位，不算十分辛苦。慢慢行直到分岔路，向千島湖清景台路標方向行，踏上麥理浩徑第10段，再多行約半小時，便到達checkpoint 3——千島湖清景台（簡稱：清景台），俯瞰大欖涌水塘景色。

新建清景台 「近」觀千島打卡忙

大欖涌水塘建成於1957年，是香港在二戰後第一個興建的水塘，周佩欣指大欖涌水塘又名千島湖，「因為在水塘內見到一個個小島 ，而被稱為『千島湖』」。不過，想飽覽大欖涌水塘，清景台並非唯一的選擇，她補充原來在山上，另有兩個位置，同樣可以欣賞水塘景，「清景台是今年初才建成，這3個觀看位置比較起來，從清景台望出去，視覺上有種與大欖涌水塘距離很『接近』的感覺，較特別」。確實從這位置望向水塘，「千島」猶如近在前方，令人不禁驚歎。看到這獨特塘景，眾人當然盡情打卡，加上吹來陣陣涼風，絕對是大休的理想位置。

伯公廟祈福 中式城頭下休憩

休息過後，再次出發，繼續沿麥理浩徑第10段前行，不久會經過一座古廟，之後向大棠路標方向進發，多走約10分鐘，見到一個分岔路，向右落樓梯，到達checkpoint 4——伯公廟。根據漁護署資料指出，伯公廟又稱白虎坳廟，興建於昔日村民往返市集的必經路，村民常來祈求出入平安。周佩欣表示，「在廟旁有中式城頭設計建築物，大家可以在城頭下乘涼休息，之後落山完成今次行程」。其後慢行40分鐘左右，便到達大棠有機生態園，跟着園內指示，可回到起點十八鄉黃泥墩村村公所附近的巴士站乘坐K66，返回元朗市中心。

（清涼系列之四）（發現香港）

■有片睇，元朗清涼遊：https://bit.ly/2k3nCrA

文：許朝茵

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

月餅界遺珠 豆蓉淡香迷人
月餅界遺珠 豆蓉淡香迷人
知多啲：豆蓉豆沙太「黑」 多留自用
知多啲：豆蓉豆沙太「黑」 多留自用
小貼士：寒背壓橫膈膜 氧氣不夠易累
小貼士：寒背壓橫膈膜 氧氣不夠易累
無線電專才黃偉權 大氣電波搭通天地 救人一命
無線電專才黃偉權 大氣電波搭通天地 救人一命
後記：好奇令不同世界的人相遇
後記：好奇令不同世界的人相遇
社會不穩 買金保值要識揀
社會不穩 買金保值要識揀
知多啲：K金硬淨宜鑲石 回購價值低
知多啲：K金硬淨宜鑲石 回購價值低
保養貼士：抹金器用麂皮布 勿用毛巾
保養貼士：抹金器用麂皮布 勿用毛巾
面試攻略：幼園面試爭勝 家長勿犯六忌
面試攻略：幼園面試爭勝 家長勿犯六忌
醒目證件相 吸引眼球
醒目證件相 吸引眼球
家長分享：面試愈多 表現不一定愈好
家長分享：面試愈多 表現不一定愈好
本周Focus．採訪手記：沒光明的未來 亦能看到光明
本周Focus．採訪手記：沒光明的未來 亦能看到光明
活動推介：理念化作行動 探討全人發展
活動推介：理念化作行動 探討全人發展
活動推介：沙螺灣精彩11月 藝術互動洗滌心靈
活動推介：沙螺灣精彩11月 藝術互動洗滌心靈
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：公園捐山窿放電 用紙皮築起城市
好去處：公園捐山窿放電 用紙皮築起城市
家家有禮：走出課室 睇科學表演學STEAM
家家有禮：走出課室 睇科學表演學STEAM
花燈園打卡 與癲噹過中秋
花燈園打卡 與癲噹過中秋
教學有辦法：遊戲+閱讀 趣學中華文化 入紫禁城 揪出殺娘娘真兇
教學有辦法：遊戲+閱讀 趣學中華文化 入紫禁城 揪出殺娘娘真兇
體驗式學習：戴特製眼鏡 黑暗中踢波 體驗視障 學習衝破絕望
體驗式學習：戴特製眼鏡 黑暗中踢波 體驗視障 學習衝破絕望
DIY：水果網加創意 變身環保燈籠
DIY：水果網加創意 變身環保燈籠
燈籠吊飾 從家居廢料中重生
燈籠吊飾 從家居廢料中重生
讀樂樂．瑪蒂達——圖書與戲劇對照讀
讀樂樂．瑪蒂達——圖書與戲劇對照讀
五個小孩的校長：回歸上學軌道
五個小孩的校長：回歸上學軌道
喜閱愛麗絲：大腦益智盒讓閱讀更好玩
喜閱愛麗絲：大腦益智盒讓閱讀更好玩
小學雞媽媽：限制級記者會
小學雞媽媽：限制級記者會
半職爸爸：兒童的權利
半職爸爸：兒童的權利
日式育兒記：媽媽專屬共享辦公室
日式育兒記：媽媽專屬共享辦公室
客座隨筆：如何幫助子女渡過不穩定時期？
客座隨筆：如何幫助子女渡過不穩定時期？
言語自聊：6歲開始 認識社會公義
言語自聊：6歲開始 認識社會公義
教大GPS：勿逼孩子 Don't cry over spilt milk
教大GPS：勿逼孩子 Don't cry over spilt milk
辣媽CEO：4種對孩子最有影響力的行為
辣媽CEO：4種對孩子最有影響力的行為
論盡教育：生涯真可規劃？
論盡教育：生涯真可規劃？