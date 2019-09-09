現代中醫：認識中風先兆 防患未然

中風受到歷代醫家和廣大市民大眾關注，緣於它的多發性、普遍性，上至達官貴人，下到升斗市民，都可罹患本病。

本港第4號殺手

根據醫學統計，全球每6秒鐘便有一個人死於中風，而本港35歲以上人群中平均每年有超過15,000人次罹患中風，當中有約3000人死於本病，為本地第4位致死原因（僅次於惡性腫瘤、肺炎和心臟病）。

人們對中風的關注，還在於它對患者健康殘害的嚴重。中風發生後，大多數患者都有不同程度的後遺症。輕者僅出現口舌歪斜，病側面頰麻木，口角下垂、流涎。中等嚴重的後遺症則表現為半身不遂，但意識清醒。中風之嚴重者，表現為神志昏迷、不省人事，醒後多有程度較為嚴重的半身不遂、語言不利、思維認知障礙等徵狀。而嚴重中風的患者也有很高的死亡率，據統計，中風患者首年死亡率超過兩成。

既然中風危害巨大，預防中風便具有重大意義。俗話說「預防勝於治療」，如果能有效地預防中風，可大大減少由之引起的各種後遺症和死亡風險。認識中風先兆是能否做預防措施的先決條件。中醫在臨牀實踐中對中風先兆的辨識積累了豐富經驗，市民大眾如能對這些徵狀有準確認識，則能引起警示，盡早延醫診治，將中風風險撲滅在萌芽階段，有效地維護身體健康。下面詳細介紹中風先兆的臨牀表現，希望引起讀者留意，及早識別中風出現的可能：

1.經常頭暈──平素血壓偏高或波動較大，近來時常感覺頭暈，甚至視物旋轉， 站立不穩，持續較短時間後可好轉。中醫認為這是肝腎陰虛，肝陽上亢，上擾腦竅所致。

2.偏身麻痺──不定時突然感覺一邊身軀麻木，肌肉無力，甚至口角流涎，徵狀持續一會便消失。中醫認為這是由於血脈瘀澀，經絡氣血流通不暢，導致肢體孔竅失養所致。

3.短暫失語──和人交談或演講時，出現短暫時間說不出話來，或聽不懂別人說話的內容。這大多是由於痰濁阻滯經脈，蒙蔽心竅，舌本失靈所致。

4.劇烈頭痛──無明顯原因出現劇烈頭痛，或原有頭痛的患者疼痛程度變得更甚，或原先間斷性頭痛變為持續性頭痛，並伴有惡心、嘔吐等不適。這種現象多是肝陽亢盛，風火上擾清竅所致，患者的血壓可能突然飈升。

5.視物不清──時常出現視物不清或失明的現象。肝腎不足，虛風內動，夾痰濁上擾目竅是這些徵狀出現的病理基礎。

6.性格異常──近來性格、行為和智力方面變得反常，如變得寡言孤僻，或焦慮抑鬱，或容易被激，突發狂怒，或缺乏正常的判斷能力和理解能力。這種情况多是緣於心腎不交，心神不寧，兼之肝火燎心所致。

如果已屆中年的你、家人或朋友出現上述一個或數個徵狀，需要警惕，盡早找醫生檢查，確定是否有中風風險，盡早對證治療，去除中風危險因素，如控制血壓、血糖和血脂等，做到防患於未然。

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長、註冊中醫師）