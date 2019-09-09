英國和比利時合作的研究發現，飲用紅酒女士的BMI較低！

研究招募3組雙胞胎，分別來自英國、美國及比利時，記錄她們飲用酒精的種類和次數，同時檢查她們糞便中的腸道微生物、BMI、血糖和膽固醇水平等。結果發現，飲用紅酒的女士，腸道微生物較多樣化，飲白酒亦有同樣結果，但不及紅酒的多；飲用其他酒則看不見與腸道菌有任何關聯。同時，飲用紅酒組別的BMI較低，研究員解釋，這可能與腸道菌多元化有關。

英國國民保健署指出，是次結果為腸道菌研究提供新方向，不過，這只是一個橫斷面研究（cross-sectional study），即只在一個時間內比較一個組別，並沒有長時間追蹤紅酒與腸道菌的關係，而且酒精有已知的壞處，亦沒有「安全」劑量，所以大家不要以為可以靠飲紅酒來減肥。

資料來源：英國國民保健署（www.nhs.uk）

■小心開學輕生高峰期

長假之後是學生輕生高峰期。暑假後開學已有一星期，家長和老師都要關注莘莘學子情緒和壓力，若發現孩子有以下自殺徵兆，必須正視，鼓勵或陪同對方找專業人士求助。

‧提及想死

‧尋找輕生方法

‧言談間表示絕望或失去目標

‧言談間感覺被困或痛苦難以忍受

‧覺得自己是他人的負擔

‧濫藥或酗酒

‧表現焦慮、激動或鹵莽

‧失眠

‧感到被孤立或表現退縮

‧極端的情緒波動

‧把自己財物送贈別人

資料來源：美國國家衛生研究院

■扶貧慈善跑 消滅飢餓

聖雅各福群會8公里挑戰賽及2公里親子賽，已連續第7屆舉辦，收益扣除成本將撥捐予聖雅各福群會眾膳坊食物銀行。作為本港唯一為食物銀行籌款的大型慈善跑，大會響應聯合國的永續發展目標「零飢餓」，目標是籌得70萬港元，為匱乏兒童、家長及長者提供短暫及緊急的膳食援助，扶貧幫困。

比賽詳情

日期：10月20日（周日）

地點：白石角海濱長廊南廣場（近香港科學園）

時間：上午8:30（8公里挑戰賽）、8:45（2公里親子組）

組別：2公里親子2人賽，參賽基本捐款$460

8公里組別青年組（13至17歲），參賽基本捐款$230

8公里組個人組（18歲或以上），參賽基本捐款$350

8公里組隊制4人組（18歲或以上），參賽基本捐款$1400

網上報名：event.sjs.org.hk/GoRun2019

查詢：2831 3232（9月16日截止報名）