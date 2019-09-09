知多啲：撕裂了想修補 先為溝通尋共識

「最近的事令到大家都好不開心，但不希望這影響到我們的關係。我知道此刻很難讓大家明白彼此的想法，但我希望你知道我着緊你。」

「我知道你很難受，但就算我們有不同的意見、想法或立場，我都好重視你。」

然而，社會紛爭持續，同一屋簷下的家人難免再次談到相關話題。李昭明認為，不妨就日後的溝通方式尋求一個共識，「問一下對方，之後想大家怎樣溝通。想不想討論？抑或想多說說彼此的想法？怎樣相處你會覺得舒服些？」

討論非政治議題試水溫

不過，最終如何溝通亦視乎大家本來的相處模式。例如，有些家長採用權威型的管教方式，傾向期望子女服從，一旦子女與他們意見不合，甚或是在政治立場上對立，雙方關係容易變得緊張。李昭明建議：「作為子女可先在其他事件上，嘗試表達自己的感受，讓父母慢慢明白子女是可以有自己的想法，再觀察父母的反應。」譬如跟媽媽說：「我知道你擔心我，我長大了，下次夜歸我會打電話給你。看，今次晚回家我也很安全呢。」相處不是一下子可以改變，大家都需要時間調節，可循序漸進，先在非政見問題上試試水溫，再逐漸在政治議題上向表達想法。