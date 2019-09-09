黃藍家人飯敘炒大鑊？ 管理情緒 中秋團圓不撕裂

專家教路，飯敘前學習「積極聆聽」、「非暴力溝通」等技巧，並安排同一陣線的「和事老」在大家說得激動時作調和，不要把中秋團圓變成割席！

無論是每逢過年過節才見面的親戚，或是朝夕相對的家人，大家總有不同政見，同枱食飯時一旦論及政治，難免擔心發生爭執。

臨牀心理學家李昭明指，中秋節是家人朋友相聚的好時光，未必合適深入討論政治。不妨跟大家閒話家常，聊聊生活近况，或者專注眼前的菜餚，「這道菜都幾好食！你食多點啊！」

然而，近日社會紛爭實在太貼身，閒話家常也難免觸及政治，究竟沉默是金？還是要捍衛自己立場？則視乎對方的親疏關係。

情景1：疏離親友飯局

‧積極聆聽

不常見面的親友難得在節日聚首，當然不想在飯局裏為政治問題吵架傷和氣。李昭明認為，不談政治都是一個選擇，可以聊一下其他話題。當然，難免有人會提及當前社會爭拗，各人對政治議題有不同的看法，容易觸動情緒。建議食飯前做些心理準備，提一提自己，「當聽到政治話題的時候，嘗試去理解對方的感受。聆聽不代表認同，純粹做一個聆聽者。如果不想吵架，可以做一個聆聽者角色，給予簡單回應，如『嗯』、『唔』、『OK』」。

代入對方角度 摒棄預設立場

李昭明建議嘗試積極聆聽（active listening），將注意力放在對方身上，專注地聽說話內容，並留意他的面部表情或者狀態，嘗試了解當中的信息，盡量不帶預設去聆聽。在情感上，試着代入對方角度，感受對方情緒。在行為上，以肢體語言或說話讓對方知道你正在聆聽，如點頭、給予對方空間表達、不打斷對方。此舉有助了解對方的看法、感受，亦提供一個場合讓對方表達想法。

‧轉移話題

親友飯局不是一個去改變對方想法的場合，亦未必一時三刻說得清楚自己的想法。萬一聽到一些觸動自己的說話時，不要直斥其非，也不要反枱離場。可以嘗試轉移話題：「這道菜都幾好食！你食多點啊！」或離開座位一會，如去洗手間洗臉。

李昭明表示，最好事先了解有什麼人出席飯局，若知道某些親友與你的想法比較相近，或者平時擔當調和角色，可以跟他「夾定」，例如是「如果我比較激動的話，你提一提我」之類的提醒。萬一出現爭吵，就要有人充當和事老。和事老要避免火上加油，只宜處理雙方當下的感受，然後再開展其他話題，舉例說：

「對喇！大家有不同看法，不同人有不同的看法也很自然。」

「大家都嬲，大家都辛苦。」

「是的，大家都不舒服。」

情景2：親密家人食飯

大時大節親戚飯敘，聽到不同的言論，情緒忍一下便過去。但若是同住家人，天天見面，當大家立場不同，如何化解衝突？

‧互相尊重

不少家庭「電視送飯」，但看到某些新聞片段可能會令自己或家人情緒激動，李昭明建議，不妨轉台看新聞以外的節目。當提及某些話題時發現不對勁，便轉移話題。「每個人接收的信息、成長背景、追求的東西都不同，要尊重大家有不同看法。如果對方感受到我們想改變他，他反而會抗拒呢！」她強調，根深蒂固的想法和感受，不能一下子便互相明白了解。

抱「說服」心態 反招抗拒

李昭明指出，我們很多時就着政見想說服對方，但抱着「說服」的心態，反而難以了解對方，對方也會容易抗拒接收你的想法。如果想向對方解釋自己的看法，可以先了解對方的想法和他重視的事情，再就對方所重視的範疇提供一些你知道的資料，「有些人比較着重經濟，有些則關心社會安全或穩定，可讓他們知道有關方面的資料，大家或會較容易展開討論」。

‧非暴力溝通

不少人溝通時，容易依主觀印象或過往經驗，投射想法於對方身上，造成衝突；註冊社工陳源裕曾在民間機構教授「非暴力溝通」，指出非暴力溝通正正是鼓勵溝通者帶着意識，留意當下，觀察對方，「留意對方有何感受？自己又有何感受？」非暴力溝通又名為「愛的語言」，有助溝通者更了解自己及對方的需要。

「愛的語言」包含四大要素，依次序為：觀察、感受、需要、請求。

假設一對母子共膳時，為近日的示威風波爭論，母親喋喋不休，兒子感到不耐煩及憤怒。陳源裕建議其中一方平靜下來，觀察及聆聽對方。他續指，面對近日社會事件，大部分父母的核心情緒多為恐懼、憂心，與子女溝通時，容易把恐懼情緒投射在子女身上。子女與父母交談時，若觀察到對方有類似感受，不妨嘗試描述、肯定對方的感受，讓對方得悉自己確有認真聆聽。舉例說：「媽媽，我感受到你很憂心，擔心我的安全。我都知道你好惜我。」

當觀察到對方心情稍為平靜下來，可嘗試進入非暴力溝通的最後兩個步驟，表達自己的需要及請求。舉例說：「但你每次重複講及同一件事，令我感覺好困擾。我需要一些空間，請問你願不願意先放下這話題一會兒？」

停一停 給自己的3問

運用非暴力溝通，有助雙方了解彼此的情緒及感受，減少誤解。但陳源裕坦言，非暴力溝通並非隨時適用，若溝通者自我覺察能力不足，尚未了解自己的情緒及感受，便難以與他人展開非暴力溝通。面對衝突，運用非暴力溝通前可以先詢問自己3個問題：

1. 我是否在發脾氣？

2. 我是否處於激烈、難以自控的情緒中？

3. 我是否已經預備好，應對眼前的溝通衝突？

如果意會自己正在發脾氣或有激烈情緒，未預備好應對溝通衝突，不需急於展開非暴力溝通；而是先冷靜下來，了解及聆聽自己的感受及需要。「在這狀態，溝通不是向外，而是向內。舉例說，情緒高漲時，試試感受自己的情緒，跟自己說話，『我明白你現在好𤷪𤺧、好激動，因為媽媽好似不太明白自己，所以你會有這些反應』。」

文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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