伊人醫事：年紀大怕坐過山車？

這真是為人父母的矛盾：為何孩子快能坐過山車時，自己卻愈來愈不想坐？

雖然不是特別喜歡，但年輕時，我也會湊熱鬧跟朋友玩機動遊戲，過山車、跳樓機、海盜船，什麼都敢試，體驗一下飛翔的刺激感覺。

不過，隨着年齡增長，我的日常生活已經充滿了刺激和挑戰，生命中有追求的目標；再無餘力、亦無興趣，去承受這些沒有建設性的壓力。

有人說，成年人不愛坐過山車，是因為身體機能不足承受，事實上則未必。一般過山車，只會規定年齡和高度的下限，卻甚少設有年齡上限；外國也有報道，八旬老翁連坐數十次過山車來慶祝生日。只要身體狀况良好，心臟、頸椎和脊骨健康，沒有懷孕、高血壓、眼睛問題或某些特別疾病，基本上就可以玩機動遊戲。至於暈動病（motion sickness），未有根據說會隨年紀增加，反而有研究指出，暈動病的高峰期是2至12歲，年紀愈大才愈不怕頭暈。

也有人認為，中年人閱歷愈多，愈害怕意外和死亡。「4歲孩童玩過山車中風」、「男人頸椎骨折」、「過山車斷電停在半空」、「美國每年平均4個人因為玩機動遊戲死亡」……這類新聞看得人毛骨悚然。既然玩過山車並非必要，成年人當然會先衡量後果，計算一下是否值得冒險，回報是否符合自己所付出的精力。

近來看了套紀錄片，講述腦部的成熟過程。人類進入青春期時，腦部的「社交情感系統」與「認知控制系統」相繼成熟。「社交情感系統」主要位於在腦部的邊緣系統及前額葉皮質，在10至15歲時會急速釋放大量的多巴胺，強化「刺激——獎勵」的關聯和行為。於是，少年人對於刺激活動，取得的歡愉感覺會比孩童時期大；玩家在玩樂後覺得充滿自信，在朋輩間的認同感也會增加。

而「認知控制系統」，則位於腦部前額葉皮質、後頂葉皮質及前扣帶皮層，其作用為「自我控制」和「抑壓衝動」，讓人懂得識別危險、考慮後果，至20歲左右才趨向完全發育。

少年愛冒險 因腦發展未成熟？

可是，「社交情感系統」發展得比「認知控制系統」早，兩者需要幾年時間才能建立聯繫，因此在10至20歲期間，年輕人會追求刺激，但卻不懂抑制衝動；有科學家曾形容這種狀况，像「在學會駕駛之前已經發動引擎」，風險甚高。

我們常說青少年做事傾向追求冒險、不顧後果，那是「生理上腦部未完成發育」的緣故。當然，腦部成熟的快慢因人而異，有人少年老成，從小就凡事三思；也有人活至耄耋，仍不斷尋求額外的刺激，對過山車、跳傘、賽車、笨豬跳等驚險活動樂此不疲。

我不想玩過山車，原來是因為我比女兒們「成長」得更快。刺激的機動遊戲，主要為青春期而設計的；而被迫陪伴他們玩的父母，之所以愁眉苦臉，非不能也，實不願為也！

文：許嫣（病理科專科醫生）