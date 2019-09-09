讀者mailbox：患糖尿病 要護腎也要保心

答：糖尿病的確容易導致各種類型的心臟病。外國研究數據顯示，糖尿病患者出現心衰竭的風險比正常人高，男士高2.4倍，而女士則高5倍。糖尿病導致心衰竭的原因有二：

1. 糖尿病容易引起冠心病，導致血管閉塞，心臟得不到足夠的氧氣及養分而令到心臟功能耗損

2. 糖尿病容易引起心臟纖維化，令心臟肌肉失去彈力，泵血功能受影響，患者容易出現氣喘、水腫

同時患糖尿心衰竭 死亡率高近9倍

若長者同時患上糖尿病與心衰竭，死亡率會比沒有患心衰竭的糖尿病患者高近9倍。另外，糖尿病患者亦要密切留意慢性腎病的風險，長期血糖水平偏高會損害腎小球，導致腎功能受損，當腎功能跌至不足一成便可能需要洗腎。所以糖尿病患者除了要控制血糖外，亦要留意血壓及膽固醇水平，預防冠心病、心臟及腎衰竭的威脅。

治療方面，病人積極參與和自我監察，對控制血糖水平至為重要，遵照醫生指示服藥或注射胰島素，常見的口服降糖藥大致可分為7類：

1. 磺胺尿素劑（Sulphonylurea）

2. 雙胍類（Biguanides）

3. 葡萄糖甘酶抑制劑（α-glucosidase inhibitor）

4. 胰島素反應加强劑（Insulin sensitizer）

5. 餐時血糖調節劑（Prandial glucose regulator）

6. 二肽基肽IV抑制劑（DPP-IV inhibitor）

7. SGLT-2抑制劑（Sodium-Glucose Co-transporter 2 Inhibitors）

各種藥物有不同藥效和副作用，病人要主動向醫生了解，切忌自行調整藥物劑量。另外，同時要調節飲食、三餐定時定量、控制體重，再配合適量運動，都有助令失衡的血糖控制回復正常，減少併發症出現的風險。

文：繆建文（心臟科專科醫生）