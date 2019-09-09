知多啲：過早嘗禁果、曾染性病高危

疫苗減九成罹患風險

子宮頸癌早期病徵並不明顯，包括不正常陰道出血，例如月經中間或行房後出血，以及異常的陰道分泌。後期的病徵包括：骨痛、背痛、盆腔痛、雙腳水腫、大小便困難等。

養和醫院家庭醫學專科醫生彭少良建議女士，甚至是男士接受子宮頸癌疫苗注射，令身體對HPV產生抗體。現時市面上最流行的是9價子宮頸癌疫苗，「9價」是9合1的意思，可預防9種不同型號的HPV，從而減低近九成罹患子宮頸癌的風險，同時亦能預防陰道癌、陰唇癌、肛門癌和生殖器官濕疣。張天怡補充，除了注射子宮頸癌疫苗外，有大型研究顯示，接受子宮頸細胞檢驗（又稱為柏氏抹片檢查），能夠減低子宮頸癌的發生率和死亡率。透過定期抹片檢查，可及早發現子宮頸病變，阻止癌症形成。年齡介乎25至64歲和有性接觸的女性，應接受抹片檢查，如果連續2次結果正常，建議每隔2至3年再作檢查。65歲以上而從未接受過抹片檢查的女性亦可以接受檢驗。