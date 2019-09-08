星期日文學‧沈西城：文壇風雲盡捭闔，武俠世界任縱橫

言歸正傳，我們要談的其實不是政治，而是《武俠世界》。《武俠世界》雜誌由環球圖書雜誌出版社和《新報》創辦人羅斌先生，在一九五九年四月一日創刊。雜誌曾經由蹄風、鄭重、沈西城與王學文，先後擔任老總。《武俠世界》在二○一九年壽終正寢，出版風行六十年一甲子。最近，沈西城出版了《江湖再聚——武俠世界六十年》一書，回溯種種前事。

既然要細說從頭，就從羅斌開始談吧。

一雞三味，沾沾自喜

沈西城說羅斌，是由他的人生遺憾說起。「羅斌人生的一大遺憾，就是後繼無人，子女都不能繼承他的出版事業。羅斌辦《新報》和環球，管理方面就像一個家庭企業，沒有外人，或者CEO的現代觀念。由於家族無人接手，羅斌最終只好放棄，移民加拿大。」沈西城形容的家庭企業，就是父傳子，子傳孫，這是中國的舊觀念，像王朝一樣。

羅斌是香港出版界的巨子之一，除了遺憾，總有不少功績吧。話鋒一轉，就轉到他的成功之處。

沈西城說：「羅斌做生意一流，當然有原因。回想一九九六年，我當上《武俠世界》新任老總，在環球出版社的倉庫裏，翻看舊書。我覺得有些作品的文字沙石太多，看不下去，就坦白跟羅斌說明。你想想羅斌怎樣回答我呢？」

我一臉狐疑，沈西城模仿羅斌的語氣繼續說下去。

羅斌這樣說：「我每天要出版新刊物和《新報》，有些是無本生意，例如印刷可以用報紙的剩餘紙張，《新報》的開度窄一點，剩餘紙張就多一點。排版印刷呢，反正都有伙計，有機器，做得就做。出版這麼多，一些賺得多，一些賺得少，但總歸是賺嘛。」

沈西城將羅斌的賺錢之道，歸結為八個字：「一雞三味，沾沾自喜。」

此話何解呢，我追問下去。

沈西城解釋說：「羅斌辦《新報》和環球，是白手興家搞出來的，一方面他講誠信，作者稿費準時出，不拖不欠。另一方面，稿費只發一次，稿件用在《新報》，也用在環球的雜誌刊物如《迷你》或者《藍皮書》等等，之後再用來出單行本，這就是一雞三味了。」

談論環球出版社，我想到一些重要作家，兩個名字在腦中冒出來：依達和倪匡。由於今年香港書展的主題是科幻推理，倪匡有公開講座，他的近况已公告天下，倪匡家住北角丹拿山，與太太相依為命，老夫老妻兩個人都多病，倪太太更有腦退化症，幸有菲傭照顧。至於依達，長時間銷聲匿迹，沈西城和他卻還有聯繫。

沈西城說：「依達呢，七十多歲了，如今和朋友同住珠海，平日種花、看海，又有去澳門食自助餐、看演唱會，一年去兩三次旅行，稿不寫，人不見了，只用微信。」

環球出版社出版流行小說，但在五十年代也出版過純文藝刊物《文藝新潮》，羅斌支持上海故友馬朗（馬博良）的往事，詳見筆者的〈上海、香港、天涯——馬朗、鄭政恆對談〉文稿（《香港文學》二○一一年十月號總第三二二期）。

沈西城對於《文藝新潮》的回憶，主要是裏面的日本翻譯小說，尤其是東方儀（蕭慶威）為《文藝新潮》翻譯了新感覺派作家橫光利一的《寢園》，沈西城曾一字一句仔細品讀。沈西城又曾在〈羅斌二三事〉一文中寫道：「著名日文翻譯家東方儀（蕭慶威），當年也是羅斌一手發掘，他倆相逢於天星渡輪，羅斌只跟他搭訕了幾句，就請他為『環球』當日文翻譯。」這段話也載錄於《江湖再聚──武俠世界六十年》一書。

《武俠世界》歷任老總

談論的焦點當然是《武俠世界》，而雜誌的首任老總，是武俠小說作家蹄風。蹄風原名周叔華，廣東人，以蹄風筆名寫小說，又以筆名叔子寫馬經聞名（蹄風之名，倒有一點馬評人的氣勢。沈西城又說當時著名的寫馬經者，還有老吉），蹄風的兒子，是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新先生。

沈西城未曾得見蹄風，但當然看過他的小說。沈西城認為蹄風武俠小說有兩種特色，一是清宮小說為主，如《清宮劍影錄》；另一是擅以塞外為背景，如《猿女孟麗絲》，他說：「蹄風小說介乎南派與新派之間，既沒有南派的硬橋硬馬，也沒有新派的曲折幻想。蹄風小說在當時是可以的，但未做到歷久不衰。」

鄭重是《武俠世界》第二任老總，蹄風在任時期，鄭重輔助，蹄風在六十年代中開始淡出，副編鄭重接手《武俠世界》，直到沈西城一九九六年當第三任老總，鄭重移民西雅圖。

環球和《武俠世界》的末路

九十年代中，環球出版社和《武俠世界》，都處於衰落時期，沈西城只道是「入不逢時」，至於位處右派的大老闆羅斌，既不擁共，也不反共，目光如炬，早就睇清時勢，九七之後報紙難做。羅斌深知短期還可以，長期不行，羅斌不想受到政治審查，已萌生退意。

《武俠世界》再到王學文手上時，沈西城轉任社長，銷路只有四千多，沈西城慨嘆道：「進入二十一世紀，武俠小說作者一些過身了，其他老的老，退的退，香港武俠小說作者本來有三少俠，可是黃鷹早逝，龍乘風生意失敗而且失去蹤影，最後以西門丁掛帥。武俠小說界沒有接班人，幸好找到舊文重刊妙法，讀者愛重看古龍、倪匡和臥龍生的小說。如此支撐《武俠世界》的局面。」

古龍和臥龍生都是台灣武俠小說名家，《武俠世界》又發行到台灣，原來羅斌找已在台灣報刊發表的小說，給台灣作者不太高的轉載稿費，將他們的小說再在香港發表。羅斌一位紅顏知己又幫助他，將《武俠世界》在台發行。

環球出版社是香港流行文學的王朝，但王朝再盛，也有衰敗的一天。

環球出版社和《武俠世界》賣盤，首先找到危丁明、鍾潔雄兩位出版人，可是談不成，結果環球賣給文化傳信。然而結果就如沈西城在《江湖再聚──武俠世界六十年》所道：「那數十萬真本珍品，如今長期給埋於倉底，天日不見。」

至於《武俠世界》，就在二○○二年，由沈西城和兩位朋友以二十萬元買下來。及後，他們想開拓大陸市場，可是一再遇到陷阱，第一次是與成都《貢嘎山》合作，但對方不結帳；第二次是與廣州《羊城晚報》合作，但《武俠世界》不能在市區發行，只在偏遠地區出售，結果《武俠世界》元氣大傷。沈西城慨嘆道：「中國大陸的刊號不開放，管制嚴苛。中國大陸有的人更想，和你合作已是給足面子。所以此路不通，而《武俠世界》也走上死亡之路。」

我問：「你在《武俠世界》的後期擔任社長，自己有寫武俠小說嗎？」沈西城說：「沒有，我坐不定，又怕辛苦，武俠小說不容易寫，既要文字考究，又要雅俗共賞，談何容易呢？哪怕是黃易，有故事但文字稍差。我倒寫了一些推理小說，但其實怎樣寫，也寫不過日本人。」

沈西城日本往事

沈西城在一九七二年赴日本學習日語，畢業於國際學友會日本語學校。我好奇沈西城的日本往事，一談就打開話匣子。

沈西城說：「我以前喜歡到北角的都城戲院看電影，都城戲院就在今日的新都城大廈。看黑澤明，也看小津安二郎的作品。最喜歡看小津安二郎刻劃父女相依為命，女兒本來一心照顧父親，父親就希望女兒出嫁，後來女兒遇上心儀的男子，結果老父一個人住在空洞的房子，無人應答。日本導演對人物的刻劃深刻，非華人導演可比。我也愛看渥美清主演、山田洋次導演的寅次郎故事，充滿庶民心態。」

除了日本影視，當然還有日本文學，沈西城繼續說：「我愛明治時代的純文學，也愛之後的大眾文學作品，如松本清張和司馬遼太郎的小說。當代的東野圭吾和村上春樹就看得少了，當然文學不分純文學與大眾文學，打動人心的就是好文學。」

時光倒回一九七二年，沈西城在日本學習，「在大久保的日本語學校有名氣，但是殘舊。我在那裏遇到一位好老師，她教我只三個月，但我得益甚多，她引發了我的學習興趣，我也開始看報紙看小說，放假也去找她請教」。

如今，愛書人到日本東京，必然去神保町尋找心頭好。沈西城在神保町內山書店，認識了本橋春光教授，他正尋找中國近代小說作品，準備翻譯成日文。沈西城說：「他原本看的都是魯迅、茅盾和郁達夫的小說。我那時為《快報》寫日本雜記，想起副刊編輯劉以鬯先生，我給劉先生寫信說明過程，請他搜尋和寄來小說，結果劉先生寄來不少作品。」

結果，劉先生選了魯迅的《藤野先生》和《孔乙己》、師陀的《期待》、七等生的《跳遠選手退休了》、王文興的《缺點》、劉以鬯的《對倒》、黃春明的《兒子大玩偶》和姚雪垠的《差半車麥稭》，本橋春光翻譯成日文，沈西城當助手。

本橋春光的《現代中國短篇小說選》，最後由譯者動用積蓄出版了。

沈西城除了幫助本橋春光，將中國短篇小說由中文譯成日文，自己也翻譯日本推理小說，出版過松本清張的《霧之旗》、《沒有果樹的森林》、《喪失的禮儀》等等。

關於日本，沈西城提到他從日本人見識到何謂真正愛國和獨立思考，他說：「許多中國人和香港人不是真愛國，而是愛錢。有港奸，有漢奸，但有沒有聽說過有日奸呢？中日戰爭時，許多中國人出賣自己人呢。只幸蔣介石選擇打消耗戰，否則無得打呢，唉，一位日本教授勸我，好好閱讀中國現代史！」

《武俠世界》創刊號

最後還是回到武俠小說的世界。

沈西城用了一個多月寫成《江湖再聚──武俠世界六十年》一書，趕在今年香港書展出版，此書更有珍藏套裝版，隨書附送《武俠世界》創刊號復刻版，這本創刊號為中文大學圖書館的藏品，如今翻印出來。

重看創刊號，沈西城坦白說：「內容還是單薄了些，而台灣作家也未來到。」創刊號封面印上蹄風的《鐵掌雄風》、金鋒的《虎俠擒龍》、石冲的《武俠電影縱橫談》。沈西城再作介紹，其中蹄風已說過了，金鋒原名張本仁，原本寫北派武俠小說，後來寫新派武俠小說。石冲原名余揚新，是女影星鍾情的男朋友，石冲除了寫武俠小說，又另一筆名上官牧寫言情小說。

《江湖再聚──武俠世界六十年》一書，介紹了《武俠世界》的作者，包括倪匡、古龍、卧龍生、諸葛青雲、司馬翎、張夢還等等，倪匡曾在《武俠世界》連載《六指琴魔》，古龍在六十年代中就連載《浣花洗劍錄》和《絕代雙驕》，卧龍生在《武俠世界》早期連載《仙鶴神針》（筆名改成與金庸似音的金童），這些作品都有電視劇和電影改編，因此長期深入民心。沈西城說：「武俠小說成功與否，看改編多少，就可知一二了。至今金庸小說長拍長有，還是未逢敵手。」

回首《武俠世界》六十年，自從金庸封筆、古龍去世，武俠小說的世界就光輝不再了，但誰知道什麼時候，會有好手突然登場，技驚四座呢？

文、圖 \\ 鄭政恆

編輯 \\ 關曉陽

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