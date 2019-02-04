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2019年9月8日星期日
星期日生活
星期日現場：就算我們輸了，我們都贏了
警察城市
第七日的哀悼
周日話題：所謂「攬炒」，其實是一場理性博弈
星期日現場：三個救催淚煙的少年
周日話題：一切只是預演——美國《香港人權及民主法案》的前世今生
圖文城市：機場連儂牆
開門讀書：仲賢的抗爭
七情上面：少年浪蕩 勇武也有落寞時
在大學教植物學：浪迹天涯假菠蘿
阿貓阿狗：#44良心
movie chic movie style：《鐵血娘子歌莉亞》：女英雄顛覆黑幫類型
論語‧電影：光影聲色 能量同步
家明雜感：電影與抗爭──香港俠義之城
影片簡評：《人魚沉睡的家》 IIA
藝術初體驗：開學了
單元連載
星期日文學‧沈西城：文壇風雲盡捭闔，武俠世界任縱橫
教育達人中學校長何滿添 放下標籤 罷課學生需要被聆聽
歐陸煮意：吃在社會豬價動盪時 低溫手撕豬肉卷 刺激食慾
街知巷聞：薄扶林村火龍 活生生的文化
無定向學堂：法證攝影五大原則 衝突現場拍照作證
Ways of Seeing：解讀紀錄片《美國工廠》 看中美管理方式碰撞
未來城市：碎石海堤經不起巨浪 消波磚有效抗超強颱風
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影片簡評：《人魚沉睡的家》 IIA
【明報專訊】紀陶 4★
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星期日現場：就算我們輸了，我們都贏了
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第七日的哀悼
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家明雜感：電影與抗爭──香港俠義之城
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