星期日現場：三個救催淚煙的少年

這27人加醫生專家合起來的訪問抄本（transcript）近100頁，沉甸甸，感覺像承載了很多人託付，無奈我這記者能力有限，節目時間亦有限，抱歉部分受訪者連一格畫面、一句聲音也出不到。我唯有在這篇採訪手記，寫下3名「煙帽隊」的故事，讓你們在文字上為是與非、黑與白作證。

總共有45人響應《鏗鏘集》的網上徵集，提供他們接觸催淚煙後患病的情况，當中27人願意接受錄影訪問。我們根據毒理科及呼吸道科醫生的分析，把27人分為四大病徵，包括皮膚紅疹起水疱、呼吸道支氣管炎持續咳、眼發紅視力模糊，以及腹瀉嘔吐。留意有黃大仙下邨16樓居民哮喘翻發，有2樓居民患上支氣管炎，而他們也不是示威者，甚至無去過示威現場。報道並訪問了化學工程師，在多區採集超過200個樣本，研究催淚煙在社區的殘留情况。兩項調查結果，連同8．31太子站警民衝突報道，將於明天（9日）的《鏗鏘集》播出。由於節目時間所限，這篇採訪手記希望補充一些受訪者的故事，以及對過期和山埃問題提供一些資料。

在27名出現病徵的個案中，有3人是前線「煙帽隊」，即是不斷衝向催淚彈，用煲蓋熄、用水淋熄煙霧的人。他們有兩個出現化學灼傷的情况，主要是頸和膊頭位置起水疱，有一個全身生風癩，輕微的濕疹變嚴重，傷口持續出水流膿。皮膚問題外，有一個胸肺抽痛，有一個出現哮喘徵狀，不敢求醫，自己去藥房買氣管擴張藥服用。他們也是曾走到最危險的前線，有兩個更曾經被催淚彈擊中，身上還留有紅印。

煙帽隊的故事

其中一名滅煙少年是大學學生，讀文科，身形瘦削，文質彬彬，他一旦被捕，就可能被控暴動罪。他在炎熱天氣下，穿上黑色長衛衣、戴上帽受訪，其間要拉開上衣，拍攝身上被催淚彈擊中的紅印，他禮貌地說：「請不要拍到我的癦，警察會用癦來認人。」脫衣時我見他熱得全身冒汗，裏面的衣服濕透，難以想像他的濕疹和風癩會如何發作。

為何你要做煙帽隊？他說：「因為我唔係大大隻隻可以擋住啲人，所以想做啲實際嘢，保護身邊一兩個人都好。警方催淚煙策略係放喺人群中間，甚至後面，成條街都煙霧瀰漫，基本上你唔會睇到條路點走，睇唔到前面，甚至你隔離有咩人，所以你要清番催淚煙，確保身邊人有清晰視野或者正常路線可以走。每一次放催淚煙，都醞釀一個人踩人嘅慘劇。」

他說7．28當天淋熄了大約三四十枚催淚彈，當時全身有汗的地方也會「乸」，之後便免疫系統出事，全身生風癩。8月5日在北角，他又被大約10米外發射的催淚彈擊中腹部，當時痛得走不動，由其他人抬走，而他說最辛苦是雙眼：「有啲似辣椒油滴落眼嘅感覺，因為泳鏡唔知邊個位漏氣，攻咗好多催淚煙，洗咗半個鐘眼都仲覺得好痛，開唔番隻眼，就算開得番嗰半日嘅視野都有啲模糊。」

「無得返轉頭。𠵱家有四百幾個人拉咗（受訪時8月初），我眼見每次落場有經驗嘅人愈來愈少，後面被迫上前，大家都好慌張好驚。我希望喺催淚彈『放題』底下，自己救多幾粒，大家就食少幾粒，無咁辛苦。」

另一個滅煙的，竟然是個美女。高瘦、瓜子面、水汪汪大眼睛，脫下黑衣換上西裝便是大台的美女主播（恕我膚淺）。她頸有化學灼傷的水疱，右肩曾被催淚彈擊中，她說撞擊那一刻不太痛，反而傷口之後脫皮，異常刺痛。她說：「有人話我哋傻，有人話我哋搞事。我覺得點都好，一開始唔衝擊立法會，我哋唔衝擊，條例一早過咗。你一定要有一班咁嘅人喺度，先可以去抗爭，好似（20）14年咁，成班人坐喺度，真係坐到最尾運動變咗質。所以我覺得，我自己讀唔成書，無咩前途，老實講，我同屋企人關係都唔好，我會覺得如果我自己屋企，我都無辦法企出來守護，我就真係咩嘢都無。」

「你話我哋係示威者，（催淚彈）射落我哋防線又好，射落我哋人群，咁你話我哋抵死又好，點都好，咁我自己認命囉，自己硬食，無辦法。但問題係，有好多位唔使射，深水埗燒街衣，我哋退晒，冇晒人，一個人都冇，睇直播你又係咁射，點解啫？成件事唔合理。」

我說煙帽隊的故事，並非要英雄化他們的行為，我甚至認同，比起橡膠子彈布袋彈，催淚煙是警方使用的最低武力。但這27人在干犯非法集結和暴動罪的風險下面對鏡頭，就是希望以人證物證指出催淚煙的禍害，以及警方不恰當使用催淚煙的情况，例如催淚彈殼寫明不能射人，例如不應該使用過期催淚彈。

過期催淚煙釋放山埃？

很多受訪者也以為自己的病徵是因為過期催淚煙引起，他們也會用過期牛奶過期麵包來形容，有人更擔心過期催淚煙會釋放致命山埃，不過實情並非如此。我們訪問了兩名醫生，一位是中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌，一位是毒理科專家劉啟基。他們兩人也認為正常、無過期的催淚煙，只要濃度高，或者接觸時間長，又或者病人本身是濕疹或哮喘患者，也會有上述嚴重的四大病徵，甚至有醫學文獻記錄過嚴重的咳血個案，或維持一兩年的呼吸道疾病。

許樹昌醫生說，委內瑞拉有一名學者曾提出過期催淚彈會釋放山埃，但那名學者只在記者訪問中提出，並無作醫學研究，所以他無法確認。他說反而有醫學研究指出，在攝氏二百幾三百度的高溫下，催淚煙的化學物CS有可能釋放山埃，所以示威者投擲汽油彈是非常危險。

劉啟基醫生也說找不到過期催淚彈的研究，但催淚彈本身有加熱裝置，所以有可能釋放微量山埃。他說網上有一條片段，見有人用碟蓋着催淚彈，再用一部儀器量度山埃濃度，顯示8.6的讀數。我們翻查廠商資料，發現儀器應為美國GasAlert Extreme的Single Gas Detector。劉啟基解釋，如果現場量度到8.6ppm濃度的山埃，屬於微量，就好像某些食物如杏仁、蘋果核，或者香煙，也含微量山埃，未足以影響神經系統或心肺功能，但如果達500ppm就有可能致命。

香港警方使用的催淚彈主要是美國NonLethal Technologies生產。翻查憲報和網上資料，警方在2000至2005年間，透過香港一間公司Rickish Investments Ltd購買催淚彈，而這間公司的註冊地址是西貢一個住宅。我們就過期催淚彈和山埃問題，分別聯絡過美國和本地公司，但未獲回覆。

這次催淚彈報道，受訪者近100頁的抄本，沉甸甸。我把抄本翻來覆去地看，劃完又劃，有時又再重聽訪問片段，心情很沉重。我懷疑自己無能力好好報道錯綜複雜的時局，我亦感到非常抱歉，未能一一報道你們的心聲。記得有一名受訪者拿着細心寫好的字條讀，說着說着便哭：「催淚煙一定係傷害人，但不會比對香港人的感情傷害更深。警察哥哥，大家都是同一個屋企，是香港人，好希望大家不要再傷害大家。」

文//鄭思思．《鏗鏘集》編導

編輯//馮少榮

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