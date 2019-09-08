周日話題：所謂「攬炒」，其實是一場理性博弈

它意味着玉石俱焚、情緒宣泄、兩敗俱傷。有人或者不好攬炒，但我們不能否認，攬炒發酵至今，它實實在在地代表着這場運場其中一個面貌，包含了某種精神狀態、情緒，以至抗爭策略。

攬炒可以包含多重意思。當然，感覺上攬炒是一種非理性、包含了強烈情緒宣泄的修辭。但如果從抗爭策略的層面，鼓吹攬炒本身可以是一場理性博弈。高呼攬炒，逐步把抗爭升級，也同時試探對方能否承受攬炒的代價；而如果對方比自己更不能承受攬炒代價的話，在強弱懸殊形勢下，攬炒不失為兵行險着的致勝方法。

為了了解攬炒在這場運動的存在形態，我們研究團隊於8月31日中環集會的現場問卷調查（樣本數目為527），設計了與攬炒有關的問題。由於攬炒一詞含義十分複雜，如果直接問受訪者有幾同意攬炒，其實難以了解他們的實質想法。因此，我們從不同方面嘗試了解和整理他們對攬炒的看法。研究結果有幾點值得留意：

（一）整體上，示威者並不認為政府會以極端手段鎮壓運動。我們問示威者有幾同意「中央和香港政府會否在可見將來動用以下手段應付運動？」只有一成多受訪者認為政府會出動解放軍。另外，認為政府會宣布戒嚴或實施緊急法的受訪者，分別都不足四成。換言之，如果出現極端鎮壓是攬炒的實質體現，其實大部分示威者並不認為政府真的會讓攬炒發生。

（二）示威者普遍認為中國政府比香港更難承受攬炒的代價。分別有大約九成受訪者「同意」或「十分同意」「若香港出現極端情况（例如被國際社會制裁），北京政府的損失比香港更多」及「動用軍隊或緊急法，最終會嚴重損害中國大陸的利益」。同時，七成受訪者同意「香港的情况已經太壞，軍隊或緊急法已經沒有什麼可怕」。

（三）示威者普遍明白外部因素對運動成果的重要性。問到他們各種因素有幾大可能迫使政府作出重大讓步，分別有接近七成及超過七成受訪者認為，「國際社會的取態」及「中美貿易戰的發展」「頗有可能」或「很大可能」令政府作出重大讓步。有六成人認為「中國政府內部的派系之爭」也有機會迫使政府讓步，但重要性明顯不及國際因素。同意「在國際社會關注下，香港局勢更壞其實對運動更有利」的受訪者，也達到八成。

（四）示威者會分辨攬炒的社會成本和個人成本。雖然示威者普遍不介意攬炒，但這並不代表他們沒有顧慮個人成本的問題。儘管有七成人同意「抗爭過程要不惜一切干擾社會運作」，但如果問到極端的抗爭後果，只有三成多人同意「抗爭涉及示威者及警察傷亡也在所不計」。

當然，攬炒也包含着一些對現狀感到絕望，以及總不能讓政權和警察輕易得逞的情緒。有九成受訪者「同意」或「十分同意」「即使局面繼續惡化，也不能讓這場運動空手而回」。不過，綜合上述四點，我們大概可以理解到，所謂攬炒，整體上更傾向是一種有成本效益計算為基礎的運動策略。在抗爭升級、局勢惡化的過程中，政府各種有意無意的威嚇，無論是緊急法，抑或製造解放軍壓境的氣氛，都完全達不到震懾效果（甚至經常有人問「又話出老解？」），歸根究柢，是因為示威者根本不認為政府會以極端手段鎮壓示威。在他們眼中，北京及香港政府比香港市民更承受不了攬炒的代價。那個代價，可能繫於香港或中國被經濟制裁、可能繫於中美貿易戰，也可能繫於《香港關係法》。

抗爭文化前所未有

事實上，這場運動其中一個焦點，正正是針對外部因素的行動意識。觀乎「我要攬炒」團隊的攻勢，不少都強調要把這場運動帶入國際視線。而其他行動例如G20登報、排山倒海的白宮聯署、堵塞機場（示威者形容為「揸春袋」行動），以至今天的美國領事館集會，都是出於同樣的策略方向。這種抗爭方式，突破了以往以香港或/及中國政府作為單一訴求對象的思考，更傾向藉着香港本身作為全球城市的獨特性作為槓桿，向政府施加更大壓力。在這個意義上，攬炒其實把香港的抗爭文化帶到了前所未有的高度。

我們當然不能排除，在某種情景下政府的確有可能採取極端手段鎮壓示威，包括容許警方使用進一步武力。示威者對現實的判斷是否準確，對成本效益的計算是否合理，市民自然也可以有不同看法。但攬炒不是憑空出世的新鮮事物。過去幾年，一些本土派支持者早就有「焦土」的說法。焦土策略也是建基於「社會情况已經太壞，不妨推倒一切從頭來過」的心態。到了今次運動，回到6月時，不介意攬炒的運動參與者不一定很多，但隨着警權急速擴大，私人機構因網上言論解僱員工等事態出現之下，攬炒或焦土的想法開始擴散，被更多人接納，其實是不太難理解的。

政府準備好承受代價未？

搞博弈理論的人經常會提到game of chicken，兩個人各自開車撞向對方，誰先扭軚誰就輸，但若兩人都不扭軚，就會兩敗俱傷。示威者強調不怕攬炒，就是告訴對方：反正我是不會扭軚的了，你還是要撞過來嗎？這又回到了老問題：政府是否準備好為此承受代價？如果答案是否定的話，政府就要實質地回應訴求。上星期三，林鄭月娥宣布將正式撤回修例，但自從7月中，抗爭者的焦點早就從《逃犯條例》本身轉移至警方濫暴，訴求亦擴展至政改，若政府在警權問題上沒有任何動作，在會否重啟政改之上又沒有具體一些的說法，看不到政府如何可以擺脫現在的局面。

文//鄧鍵一

編輯//林曉慧

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