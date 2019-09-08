「無人死過，你拜邊個呢？」

這晚不如過往示威，再沒聽見有人打氣，偶然有零星呼喊「生要見人，死要見屍」的控訴。馬路上站滿黑衣人，辨不清是三個月來向頑固政權表示不滿的服飾，還是感傷追悼的素服。一對戴上口罩的年輕男女在彌敦道上默然站立，有人叫「黑警還命」，他們沒有和應，只是高舉要求港鐵公開錄像的紙牌，一中一英。他們說，除了嬲，沒有其他情緒。「網上流傳地鐵一星期內會清CCTV，雖然清唔清都唔會畀我哋睇，但有這些宣傳字句，最少透過傳媒畀壓力地鐵。」另一對男女在附近手持白花遙望站口，手上的手機影着前方直播，催淚彈的放射使他們沒有走得更近，他們說專程過來純粹想擺低支花，「畀啲壓力佢哋」，希望港鐵交出真相。

太子站多個出口都放滿鮮花，B1出口更儼如靈堂，有輓聯。以黑膠袋裹頭的婦人在站口徘徊，時而在火盆旁低迴誦念「林鄭血娥，害死我哋香港人」，時而激動嚎哭道「你死得好慘啊，活生生被黑警打死」、「香港年輕人義士啊，收金銀珠寶啊，一路好走」。警署上方一把男聲似有回應，「粉紅色衫嗰個，我想同你澄清，無人死過，你拜邊個呢？」這個談判專家聲稱明白市民在日常記者會中無法提問，叫現場聚集市民除下口罩發問，聲音會更理想。他以輕鬆的語氣喊話，表示很理解大家被報道誤導後的激動心情，重申警察並不可能隻手遮天，說自己都是香港人，群眾噓聲四起。「我成日有個座右銘，人人為我我為人人。」他站在高處，靠衣服顏色指認面前的群眾，「黑衫哥哥仔，係你啊，麻煩幫手清清（馬路上火盆）」，然後語帶機鋒說自己體驗到香港人互相幫助的精神。現場雷射筆向他照射，他就不講了，在場的人大喊「Encore」。

「假如係真，都唔希望佢哋會無依無靠」

走到對面的C出口，一個紮馬尾的綠衣婆婆坐在梯級上，用沾滿銀粉的指頭，純熟地摺出一個又一個紙元寶。哀悼的場所語言變得多餘。跟婆婆問好，她站起來揚揚手，背對記者，手中還是不停摺。一個伯伯將手上的紙元寶投到她身旁的紙盒，「嗱，我唔知地鐵係咪真係死咗人，但呢段抗爭時間，就真係死咗幾個人。我摺呢啲元寶，希望佢哋可以安息囉」。8‧31當晚，他看到新聞直播馬上趕到現場，「我不是街坊，第二區走落嚟，乜咁殘暴」，雖然地鐵站已封，但他目擊人們慌惶，「簡直無人性，身為紀律部隊，見人就打，比7‧21更加瘋狂。捉到我咪拉我囉，好正常，但無理由扑我，細個時老竇都未打我啦。」他邊講邊摺，「我差不多次次都有出嚟，但問題我年紀大，做唔到咩，唯有盡一點責任」。

此時，有蒙面男子跑來傳話，「火盆位呢，開咗兩槍喇已經，𠵱家摺我哋都燒唔到。」站口一個年輕女生稍稍加快節奏繼續摺，她也自覺摺元寶未必有實際效果，但近日的離奇自殺案叫她擔心，「不希望係真，但假如係真，都唔希望佢哋會無依無靠」。她的聲音震顫，「不斷話畀自己聽，不可以習慣不公義的事。佢哋擁有咁大權力，也是唯一可以用合理武力的人，不可以放任做這些事而一點後果都不需要負」。

催淚彈突然在對面街放射，記者沒來得及戴上眼罩和面罩，頭盔亦仍繫在背包肩帶，看見幾個姨姨站在依然營業的小食店旁，有人手中還捧着一碗魚蛋，「我專登嚟支持班後生仔的」。今天也想來悼念？「我相信會有死人囉，唔係點解會兩個幾鐘頭唔畀傳媒入去。我開會前經過太子，見到兩個市民跪喺度求『黨鐵』公開CCTV，開完會之後見到咁多人塞住喺度，我仲著住高跟鞋，就回家換晒黑衫。」她們連最普通的外科口罩也沒戴上，「後生仔為我哋香港人咁樣賣力，我仲要驚啲咩？」其中一個姨姨告訴我，她們這班好姊妹本身並不認識，「我哋剛剛先識，諗緊啲後生仔走嘅時候點樣可以保護佢哋」。對面馬路的防暴警以警棍敲擊盾牌，突然狂奔過來，聚集的市民隨即四散，她們紋絲不動。

「我要解放軍！我要催淚彈！」

太子整夜被催淚彈的煙硝味和消散不去的二手煙籠罩，悼念最終也逃不過驅散，經歷警民漫長對峙，有人攬炒式嘶吼：「我要解放軍！我要催淚彈！」警員回喊，「咁叻你過嚟啊！曱甴貪生怕死！」防暴警的推進總是突然而猛烈，一輪拔足狂奔過後又原地停滯。群眾於是幽靈般在凌晨的彌敦道上浩浩蕩蕩游走，蕩到消防局外的油麻地港鐵站。打碎的玻璃散滿一地，從鎖上的閘口往下窺視，樓梯的燈都已悉數關掉，站內傳來微弱而不知向誰廣播的緊急呼籲，三聲三聲的登登登，8‧31站的恐怖記憶突然襲來。倦怠的身軀排滿馬路，警車的無聲藍光詭異地打在人們臉上，群眾不起勁地開始唱起不歡快的兒歌來，「有班警察毅進仔，人又廢，又要威……」這晚的行進於油麻地郵政局外驟然終結，警員突然集體上車撤退，進退都是霎時之間。這夜的平安，不願是來自逝者的保佑。

文、圖//潘曉彤

編輯//蔡曉彤

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