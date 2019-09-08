可以肯定的是，當晚太子站現場警察在執法時施展的武力，給不少人帶來了身體和心理上的創傷，市民不是悍匪，是以單單警察亂棍打途人已經有夠恐怖了。8．31幾天後，我收到一張畫稿，作者Benny Lau說，近日的警暴觸發了他。

8．31下午記者鄭美姿繼續她那嚮導外媒的工作，繼上回具資深採訪示威經驗的法媒記者，今次她要接待的同行是來自美國、帶着保鏢的戰地記者。香港的前線記者當然從未聽說帶着保鏢去採訪這種情勢，香港危險在哪？因為示威者要「玉石俱焚」？學者鄧鍵一當日在現場的民意調查加入了一條有關「攬炒」的新問題，今期他解讀了有關「攬炒」的決心。至於暴力，因反修例爆發警民衝突三個月至今，記協和攝記協已經數不清是第幾回籲請，期望警方能正視前線警員情緒失控以及濫權問題。記者鄭思思則探討了最低度武力的使用——催淚彈——的遺禍問題。

沈旭暉形容現下濫權濫暴和秋後算帳的香港為「一國兩制3.0」，九月除了開學，美國國會也快將開會，今期他詳析了美國《香港人權及民主法案》的前世今生，說現在我們正在經歷的，整場風波的蝴蝶效應例如惠普的負評，才不過剛剛顯現，「一切只是預演」，他說。

文//黎佩芬

封面//Benny Lau

美術//SIUKI

編輯//蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao