星期日現場：就算我們輸了，我們都贏了

在充滿仇恨的防線邊緣，有好幾次我突然出竅，驚覺眼前原來只得三種宿命：你要不是殺紅了眼的防暴警察、要不是注定送頭的示威者，要不就是無能為力的記者，硬生生地見證悲劇的上演。我們的情緒已被餵得飽和，但城市街角、屋苑地鐵，卻依然每日持續釋放恐怖和不義。

「我多麼想哭，但沒有眼淚。This is a feeling of ……」我花多了幾秒鐘，才想起這個英文字，於是開口續說：「despair」。

A眉頭緊鎖，定睛的望着我，那對會說英語的黑色眼珠，別有一種衷情。

我卻不爭氣地聲音哽咽，剛剛還說哭不出來，轉眼已經淚盈於睫。

來自戰地的記者

Adam來自美國洛杉磯，跟香港之間的時差，是15小時。此前我們的聯絡都是有一搭沒一搭，我說話的時候他offline，他online的時候我不想搭話。直到起飛前一日，他才落實行程；也是在他的飛行途中，我始知道8‧31遊行的不反對通知書落了空。

他是美國電視台記者，專門拍攝較深入的新聞節目。8‧31當日早晨抵港，幾小時後，我到他下榻的酒店見面。A的whatsapp沒有頭像，我對其長相毫無頭緒，倒是他有一個亞洲人姓氏，因此當我的手機鈴聲大作，遠遠又看見一個黑髮壯碩的男人，拿着手機四處張望時，我就小跑過去，站在他面前打招呼。A放下手機，笑出了一種加州陽光：「Hi, I'm Adam.」我卻只能回應一個港式的黯淡笑容：「I'm Jacqueline.」他隨即起疑：「對不起，你不是mei？meichi？」這才醒起他之前一直按着我電郵帳戶的名字，叫我mei，我便笑道：「不要緊，兩個都是我來的。」

Adam有着一身小麥色的皮膚，身形壯碩，我們在電梯中談論8‧31的訪問日程時，有位外籍人士搭訕：「你是XXX嗎？你也來香港了？」A尷尬否認，那男人鍥而不捨：「你不是ABC電視台記者嗎？」A再搖搖頭，接着那男人叫了出來：「對不起，我記錯了名字，但我知道你是誰。我有看你的新聞節目的，你也來香港了！」那男人按住電梯的開門掣，死都要把那句話說完才出𨋢。

我看着Adam，自己可真是有眼不識泰山，衝口而出：「你很有名的嗎？」他但笑不語。走入他的房間，兩個攝影師正在準備器材，他倆是在本地聘請的freelancer，我們三人用廣東話互相介紹後，攝影師D跟我說了一句：「他是名記者來的，你有沒有google他？」我追問：「有幾名？」D答：「戰地記者，有自己的節目。」「嘩……」我暗忖，自己着實淺薄，沒見過大蛇屙尿。

我不敢說的兩個字

如果香港只是一幅牆紙，那實在美麗極了。我靠在酒店套房的玻璃窗旁邊，看見中信大廈、警政大樓牆身交錯的折射，環抱在後是平靜的維港海岸，那種高貴真可誤人。Adam拉着我急於知道香港的處境，他一口氣把以下的話說完，一邊講還顯得非常雀躍：「我今早讀了《紐約時報》一個香港抗爭者的文章，她說自己星期一至五上班，周六日就帶上防具遊行。有一次她擱在家的黃色頭盔給一個上門維修的工人看見，那師傅立即就明白她是抗爭者了！噢，這個故事太好了，我也想找同類的case！」

我張開嘴巴，又合攏起來，腦海快速搜畫，有感他正在說的人，不就是我每日都碰見的他和她嗎？「我們就是這樣啊。很多人都有一套防具，平日上班大家都很沉默，傾向不表露政見，照樣吃喝。夜晚10點便伸出頭在窗邊嗌：光復香港，聽到有回話，就知道自己並不孤單。周五六日戴豬嘴上街，身邊的人很陌生，但只要你出了少少狀况，你會知道黑衣為記，你會知道他們不會丟下你，會上前幫忙。」

Adam一連串的問道：「你不作採訪時也會上街嗎？那種信任何來？你們如何相認？你們究竟是為了什麼？為何能夠建立出如此一致的目標？你們明明欠缺信任，深恐中國監控、深懼白色恐怖，為何又能出現信任？一切究竟是如何形成的？」

這是多麼複雜的故事，我毫無章法、思緒混亂的把幾個月來的胸臆，用彆扭的英語直抒。他再追問：「你們想要什麼？」我的眼睛立即就濕潤了，有兩個字原來我一直逃避，我說不出口，因為連我也懷疑自己是否真的如此高尚，不自由毋寧死這些老套的瞎話，是真的會出自香港人的口中嗎？但他不放過我，他第三次問道：「你們是為了什麼？」我賭氣的說：「就是民主和自由啊，你明明知道的。」

「你明白嗎？香港向來是多麼……和平的地方。香港人向來是多麼的……冷漠，但這件事發生的確就發生在我們身上，連我自己都覺得很難說清。」我有一點撒賴地說。Adam連連點頭：「就是啊！我來過香港幾次，香港明明不是這樣的，所以我在電視看到的種種，只覺得，太難以置信了，我弄不明白。」

「我多麼想哭，但沒有眼淚。This is a feeling of ……」我花多了幾秒鐘，才想起這個英文字，於是開口續說：「despair」。Adam眉頭緊鎖，定睛的望着我，那對會說英語的黑色眼珠，別有一種衷情。我卻不爭氣地聲音哽咽，剛剛還說哭不出來，轉眼已經淚盈於睫。

過了半晌，他正色地道：「我可以邀請你做我的訪問對象嗎？」

香港是有點危險了

兩點鐘，我預約了一些「衝衝子」讓他做訪問。是的，所有外媒都離不開訪問前線少年的心聲。Adam問道：「我們要怎樣走去？我要先通知bodyguard。」我失態的瞪大眼睛，不中不英的叫道：「Huh（吓）？」

他一臉尷尬：「是電視台安排的，美國方面要這樣做……」我問：「你連戰地都跑過，香港採訪示威真有這樣危險？」他說：「在美國人眼中，香港是有點危險了。上星期另一美國電視台記者在港採訪，也聘了保鑣。」

看見了英籍大漢保鑣，我跟他比了一比手瓜，他打趣說：「你知道香港警察裏有個英籍軍官嗎？」我問：「你跟他不是相識吧？」他立即否認：「不，我以前是服務英國軍隊的。」好吧，那我安心了。

沒有做錯事的男生

8‧31的不反對通知書雖然發了下來，但軒尼詩道和金鐘道，一早已擠了滿滿的黑衣人，沒有大台，沒有指揮，大家隨心游走。這個仍在念中學的「衝衝子」，脫下面罩實在一臉稚氣，Adam喃喃地道：「他看起來要比這個年齡更小啊。」這個連頭巾也沒有的男生，只帶一個綠色手術口罩，就說可以接受訪問。我苦口婆心的跟眼前幾個細路說：「美國電視也有可能回流香港，你們怎能這麼大意？面巾、黑超、cap帽上鏡，缺一不可，手表頸鏈什麼，全部先脫下來。」

男生說：「我不怕，我沒有做錯事。」

我啞口無言，走到運動舖買了頭巾，叫他們好好戴上，一時之間，也不知道自己是什麼角色。Adam想請男生用英語受訪，他說：「sure, no problem.」兩架攝影機就開始拍攝。問題都是大同小異，男生說的英語帶點港式，但聽起來肯定沒丟香港的架。只是美國人問道：「五大訴求究竟是什麼？」男生快人快語的說：「忘了。」那一刻，美國人向我投來一個恨鐵不成鋼的目光，但我卻笑了出來。

事後，Adam說：「他說不出來那五點，唉。」我好像講佛偈一樣向他解釋：「老實說，你一下子要我說出哪五項，我都答不上來。但那其實真是刻在心上的，好像Chinese Kung Fu，口訣忘了，但心照呀！」我不確定他是否明白，但我相信，香港人一定明白，反正就是不會因此而割席啦。

終於我們在夏愨道看到了藍水水炮車、聞過了密集的催淚彈，見過幾萬人或者有幾十萬人，漫無目的走在街上和平發聲，美國人拍了很多鏡頭，保鑣的工作一點不是苦差。中途下起大雨，有個黑衣示威者把雨傘打開，一路追住美國記者要替他擋雨，而自己卻濕透，他叫記者加油，換來Adam一臉驚詫。在地鐵站裏，已關門的7-11門外突然起哄，圍上來幾十個黑衣人，一二三大家打開雨傘遮擋，Adam緊張追問：「發生什麼事？」我閒閒的說：「沒什麼，只是保護同伴。」他把臉湊過去，驚見很多人正互相幫忙，用鹽水洗眼，而重重的雨傘則把所有樣貌好好遮擋，Adam立即就請攝影師roll機，在鏡頭前解說狀况。想不到他為此紅了眼睛，跟我說道：「我開始明白你今午說的信任了。」信亦不信時，不信亦信，唉，香港是本不容易讀懂的書。

借來的自由夠期歸還

有一幕是這樣的，僅我跟大漢保鑣兩個人，在夜晚的金鐘，走向中環。我問他道：「為什麼10年前，你會從英國來港定居？」他想也不想就答：「因為香港跟英國一樣嘛！」我不解：「你不懂說廣東話，單單語言已經行不通了吧？」他接着說：「不懂廣東話，但我明你們的港式英語啊，說得不錯了。」

我追問：「不，香港和英國到底還是很不一樣吧？」他再次衝口而出：「你們的議會、制度、法律、右軚車，明明就是英國來的。當日我來港定居，就覺得一樣，香港就是英國製造出來的地方。」那時剛經過匯豐銀行的獅子像，電光火石之間，我突然明白過來，一種深沉的悲哀來襲，「香港是你們英國製造的，所以夠期的時候，我們就要把一切都歸還？包括法治、包括制度，包括一切承襲你們的東西，還有我們本來正享有的自由？」

保鑣沒有答話，他正陶醉在微熱的晚風中，當然他也不在乎我的覺悟，反正歷代的英國人確實經歷過無數次戰爭，去為他們的自由他們的民主，還有他們的體制拚過命流過血。只是我曾經以為，佔用的東西經過50年、100年、150年的洗禮，就可以逆權侵佔了。

我的眼睛又不爭氣的濕潤了，保鑣冷不防的說：「你不是覺得你們會贏吧？」我抿着嘴巴，不想再說話了。臨分別前，我問道：「去到哪一天，你會返回英國？」他答：「香港變成中國的時候。」我眼神空洞的點點頭，穿過皇后像廣場，他用一種英式「外交」說道：「我以前覺得香港的年輕人真的不行，無目標、無方向，好似少爺兵。倒是今次之後，一個個變得那麼意志堅定，噢，真的，我感動了。」我回了一句說給自己聽的話：「就算我們輸了，我們都贏了。」

文、圖//鄭美姿

編輯//林曉慧

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