社工轉職性治療師 用交友App輔導

同志濫藥性交最棘手

為了令求診者安心談情說性，阿泯約見會面前，形容房間的擺設，「這是一間密封的房，隔音好，不會讓別人聽見你說話」。房間中有一桌一椅，櫃上放有一幅風景畫，櫃裏擺放零食。阿泯指出，風景畫用以營造房間的輕鬆氣氛，如果求助者在面談過程中感到緊張，可邊食薯片邊談性，紓緩不安情緒。

對不少人來說，性為隱密之事，不能輕易說出口。任職社工約20載的阿泯去年修畢證書課程，正式成為性治療師後，見證不少個案背負標籤，其中以Chemfun個案較為棘手。Chemfun意指二人使用毒品後進行性行為，近年這現象在同志圈子出現。由於阿泯多年來輔助戒毒人士，任職性治療師短短1年間，已獲轉介10宗Chemfun個案，其中2至3宗的求助者經交友程式接觸阿泯。

Chemfun個案隱蔽難尋，阿泯因此下載同志交友程式，以「CF counsellor」的帳戶名稱，跟邀約Chemfun的用家打招呼，「九成九的人都不會理我，甚至有人用粗口回應」。其中一個案，對方向阿泯坦言毒品能放大身體感官感覺，因此增加性快感，更易達到性高潮；停用毒品後，性交時猶如失去感覺，因此明知毒品有害，仍難逃毒海。作為社工兼性治療師，阿泯不但提供即時輔導，亦「處方」感官練習，予患者與伴侶在家自行練習，幫助他們發掘能產生性興奮的身體位置，減少依賴毒品。

「處方練習」 發掘敏感帶助戒毒

談及Chemfun議題，阿泯特別謹慎，再三強調在同志圈子中，Chemfun個案只佔少數，社會大眾不宜將其污名化。他解釋，個案往往背負三重標籤：性傾向、毒品及性，因此當事人較難打開心扉，需要較長時間，與性治療師建立信任關係。單單是以上個案，阿泯花近1個月時間，在交友程式與個案傾談，方能相約碰面，展開性治療面談。