沙發薯：電視見證世代之爭

電視亦一樣。我們愛借用電視金句，以經典電視角色或場口作文化註腳，幾十年前的電視經典，街坊朋友仍然掛於口邊。英國專注改善移民融入社會的智囊團British Future深明此理，剛便提議創立一免費電視頻道，讓新移民能夠學更好英語及英國文化。有見英國仍有佔移民人口1.6%的人不能操良好英語，British Future認為這與他們缺乏資源，或沒有時間學英語有關，建議中的免費電視台將播放一系列經典英國喜劇及偵探劇，包括Fawlty Towers、Only Fools and Horses、Midsomer Murders等。

本意是好，但英國文化人立即看出了當中的問題。無論經典喜劇Fawlty Towers再經典爆笑，再能代表英國文化及喜劇文化都好，但也不能改變它已是上世紀七十年代的文化產物這事實。七十年代的英國文化不是壞事，但它卻只局限地反映上一代中產與富貴白人的文化，而諷刺地，這群人正正就是多數投票脫歐的那一群「銀髮兵」，與現今已是多元文化的現代英國社會已徹底脫節。

要反映當代英國年輕人文化，當然有更多更好的選擇。像年輕人最愛、受歡迎到要一年開兩季、連Girls的創作人由美國移居到英國也愛上的真人騷Love Island便是最佳選擇。其他近年的出色電視劇如Fleabag、Derry Girls及Catastrophe亦相信是樣板英國文化以外的重要入門之選。

年輕人離棄傳統電視頻道

現今年輕一代已是YouTube、Netflix一代，喜歡隨時隨地在網上收看。英國傳統電視台深明此理，一直在尋找出路重新連上年輕人。向以「標奇立異」及製作較偏鋒節目見稱的第四頻道Channel 4，幾年前已積極拓展觀眾層，它將總部由倫敦移到英國北部較偏遠城市，除節省資源，亦是刻意切合其小眾、注重英國地區文化的形象。雖然它一早開始專注在YouTube及社交網絡發布資訊，但仍然難逃流失觀眾的命運。其總裁因此打趣說他們的真正對手是Netflix與鹹片，也就是時代的洪流。

英國公營電台BBC亦當然面對同樣挑戰。保皇的BBC一向較保守，難怪BBC 2的負責人最近亦承認傳統電視逐漸只剩下有錢及上了年紀的人收看。不過，BBC也不是沒有心改變，BBC Three放棄傳統電視頻道已算是破格。最近它亦宣布將會推出Siri及Alexa的對手——Beeb，一個聽得明地區方言及口音的語音助理系統，也是值得嘉許。

文：陳Damon（chandamon.com）