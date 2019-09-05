Nordic Living：新移民實習生

「我是『瞭望台』班的蘇珊，有三個孩子，分別為22，18及14歲。」

「『小馬騮』班的荷麗娜，來自北方，入行20年了。」

「菲達是我的名字，今年3月剛畢業加入這裏，跟荷麗娜和夢娜一起負責『小馬騮』班。」

幼稚園實習 助融入社會

瑞典幼稚園沒升班制，多數按孩子歲數分小組。我們幼稚園的9個班別以瑞典經典童話Pippi的人物和海盜船命名。

「我是奧仁，『李信先生』班，來自瑞典中部，為愛搬來此城，去年剛當上爸爸。」大家會心微笑。

「『露絲樂群』班的莉莉安，來自哥倫比亞，獨女今年高中畢業，也是為愛情來瑞典定居。」大伙兒笑出聲來。

「我的名字是穆罕默德，來自敘利亞，來了瑞典兩年，有5個孩子……」他小心翼翼地說着瑞典文：「在『露絲樂群』班鍛煉語文。」同事們紛紛點頭加微笑鼓勵。

這是近兩年市政府推行的新計劃，安排新移民加入本地幼稚園作實習性質的工作，融入社會之餘一邊鍛煉瑞典文。幼稚園另一班也有位笑容可掬的三孩之母，名叫富唐，同樣來自被戰爭摧毀家園的敘利亞。

急救課真情流露

穆罕默德看來有40多歲，身形屬大塊頭，說起話來卻很斯文，表情常帶點點緊張。有時小息在校園碰面，我問他：「你們班今天有許多孩子嗎？」他總會專心聽着，然後認真回答：「是的，今天許多孩子。」「在這裏練習瑞典文很好啊是不是？」「是啊是啊，跟孩子講，很好。」他說。

我不清楚他在戰前的家鄉當什麼工作，現在周一至五每日在幼稚園工作8小時，九成同事是女性。領津貼練習語文的職責，是協助照料十多個2至5歲的孩子，由吃飯玩耍做手工以至收拾課室幫忙穿衣著鞋等細碎工夫都需要做。

「員工訓練日」當天下午是急救課，其中一環節是食物卡在小童及成人喉間的急救法。眾人輪流練習，穆罕默德向前彎着腰，我站在他背後要環抱並用拳頭在中腹位置向內推。他尺碼大，我拳頭用不着力，兩人忍不住大笑。那是我第一次見他真情流露。

（jauyau@gmail.com, wordwordword.wordpress.com）

文：周游