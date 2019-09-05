JW Diary：台妹的言行與穿搭

在我這曾同時受英殖和台灣教育的港女看來，該電影雖然難免誇張和矯情，但台妹確是比內地和香港女生溫柔多了！台灣國語的聲調起伏溫柔得像鄧麗君的歌曲旋律般，本來就比平倔的廣東話悅耳，還要加入許多助語詞的尾音，像「耶」、「噢」、「喔」等，語速又常慢半拍，不管男女說起話來已覺溫文，若配合女生的鶯聲細語，更覺嬌柔。

「台灣人的禮儀很日本式」

除了語言外，在禮儀方面台灣人是很日本式的，通常不會當面直白地拒絕朋友，或做領頭羊拿個主意，因為這會被認為是不禮貌，容易開罪人。簡單如飯敘是否須改期，我和台灣老同學的對話通常是這樣的——

我：明天超級颱風可能來襲，還要出來吃飯嗎？

同學A：可能會有大雨掃興喔！

同學B：也許明天看看天氣報告，又或擇日改期。

我：那麼擇日改期吧！

說話的婉轉，就是沒人直截了當地說Yes or No！最後只好由我這動議人揣摩一下各人的心意，速速做結案陳詞。若是談戀愛，男生也許覺得這很有雙方耳鬢廝磨想像空間，亦很有決定權。但若是談公務事情，我也不知道彼此要對話和繞圈多久。

新生代台妹的穿著更常以性感辣妹形象出擊。夏天走在台北信義區商圈，滿是臉容姣好、身段苗條，穿著熱褲、迷你裙和小背心的青春性感女孩。若是成熟女性亦會妝髮整潔，穿著帶線條感的連身裙。韓式的及肩Lob髮（Long Bob）和微曲的波浪型長髮是台灣女生普遍喜歡的髮型，像港女般流行的中性短髮在台灣不大有市場。就算是流行的文青風，台灣女生的演繹是色彩素淨淡雅而剪裁合身的T恤搭配長裙和優閒鞋，不像香港女生般愛黑白寬垮的中性化穿著，抹掉性別身分。

在人際關係以至情場上，台妹是否贏內地女生？我不敢肯定，但勝於港女是必然的。

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文：Janice Wong