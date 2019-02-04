Hear HER Say...：何式凝：衣服訴說抗命日常

1. 抗爭日子，你都穿什麼?

幾件slogan T恤，3條黑色褲子，蓬頭垢面過了漫長的兩個月，經歷多次上街、絕食4天、赴英國Hong Kong Watch論壇分享「反送中」、元朗事件後戰戰兢兢走入元朗、聲援楊政賢等，這是我有過最浪漫的抗爭生活。

2. 衣物如何幫你重整自己?

這段迷失的時期，覺得以前喜歡的衣服品牌Heaven Please已表達不了我現在的心情，後來我在Initial看到這條闊得像裙的牛仔褲，褲腳寬鬆而有流蘇，有種休閒、carefree的感覺，是我這一刻需要的。在朋友推介下買了Zara的針織衣物，才200多元，類似的款式一共買了7件，不是說以後不再穿名牌，但為何不過一些簡單一點的生活？這類衣物我從沒有穿過，感覺Down to earth。每件新衫都會帶來新的感覺，我需要新的自己，甚至想剪一頭很短的頭髮，想重新勇敢地站出來。

3. 時裝對你來說是什麼?

時裝是一種個人的political statement。每次收到講座邀請，我第一件事思考當日的衣著，當想到自己要穿什麼，就會想通好多事情，包括講座內容。時裝會幫我填補信心缺口，助我獲得我需要的尊重和attention。

4. 這段日子，你感到最困難的是什麼?

我為了不認識的少女私處疑暴露於人前而去天水圍聲援，最終被聲討、精神受打壓、在公眾地方感到受威脅，在公共交通公具被偷拍放上網聲討，近10天不敢獨自外出。搭車都會恐懼，選衣服都會思前想後，甚至戴帽「頭耷耷」走路。

5. 為什麼想精簡生活?

這時期，抗爭好需要，休閒都好需要。社會太複雜，想令自己的生活簡單、有更多精力放在值得關注的事情上。

6. 近日有什麼反思?

專心寫作，繼續關注我認為重要的議題和理論，例如社會運動中女性抗爭者遭遇的事情。我不想我們的抗爭運動不照顧大家的感情、心理與靈魂，因為我們是生命共同體。

7. 此刻在香港生活，最重要是什麼?

思考在亂世抗爭中如何保持自己的身心靈。

8. 你欣賞的女性?

勇敢、敢言、見到別人的痛苦會有能力理解並伸出援手的人。

9. 你認為美是什麼?

美的衣服，具備一種配合時代、場合，而又能彰顯某種價值的獨特性。

10. 在這世界上，有什麼東西的價值是被人高估了?

塵世間的一切都是被高估的，例如名譽、情愛、地位、金錢，這一切都會過去、會死掉，而精神上、靈魂上的卻被低估。

■Profile

何式凝

61歲，香港大學社會工作及社會行政學系教授，關注性別、性慾研究、同性戀議題，積極參與社會運動。

文：NN

編輯：陳淑安

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