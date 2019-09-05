Showcase：認真製作 盡顯矜貴 高級剪裁 創造絕美男裝

這個秋冬季的Dior男裝，的確可以用「美」來形容。那種美，就像是博物館中的雕塑那樣，工整有致。這反映在時裝展上的佈局，巧妙地將現代和古典剪裁結合成一體。「讓模特變成雕像，跟軍隊一般」，創作總監Kim Jones說。所以在時裝展上，他想讓觀眾目光專注在長達76公尺長的輸送帶上，每位模特兒站在上面移動，恍如雕塑般站立，讓在場賓客能慢慢欣賞。隨着輸送帶的移動，現場播放Honey Dijon製作的配樂，包括Daft Punk的Musique，可說是對這系列設計氛圍的巧妙回應。

重視細節 傳承品牌工藝

說回這個對Kim Jones來說意義非凡的系列，最讓評論讚歎的，是把Dior這個時裝屋做couture的工藝與傳承，傾注在細節剪裁上。眾所周知，品牌是以做高級女裝起家，有豐富的時裝寶藏和歷史，套用創辦人Christian Dior自傳所言，這個品牌集結了「所有童話故事公主的禮服」。Kim Jones在這系列裏，就將品牌賴以自豪的賣點轉化成男裝。

據Kim Jones的話，這系列的靈感來自1995年的檔案。他受到一種高級訂製服的垂墜技巧啟發，讓布料直接在模特兒身上發揮，而有關技巧在Dior前女裝創意總監John Galliano的年代，甚至他做Maison Margiela之時，也常常用上。「利用這種衣料創造出彈性、最具現代感的時裝。」Kim Jones說。

訂製服的尊貴氣派從衣料選材可見一斑：茄士咩羊毛、絲緞及皮草配上新技術製作的物料，綻放亮麗光澤。以新技術製作的針織看似水紋絲綢；蕾絲融入貼身毛衣款式。光亮的尼龍質感也像絲綢，精美輕盈又實用，改寫這一代的奢華定義。色調選擇如淡藍、淡褐紫、一系列珠灰、夜藍及黑色，都深得Dior的美學本色。

聯乘創作 擦出不一樣的火花

這季系列的另一重點，是Kim Jones找來藝術家Raymond Pettibon合作。這位人兄是何方神聖？據WWD的論述，他是「20世紀70年代末期和80年代初期南加州龐克搖滾界舉足輕重的人物」。他的經典作品，就是Black Flag Logo，以及用1966年英國著名沼澤兇殺案兇手Maureen Hindlei和David Smith的照片重新演繹成美國搖滾樂Sonic Youth的專輯封面Goo。因為這些作品，年少時的Kim Jones就已經知道這位藝術家，之後更透過朋友介紹認識。

一般人也許不知道誰是Raymond Pettibon，但很可能見過他的作品。Kim Jones認為，這是個很有趣的概念，做合作聯乘不一定要找有名有姓的人才有火花。在秋冬男裝這一季，Raymond Pettibon便繪製了Christian Dior喜愛的豹紋，以及人所共知的蒙娜麗莎。

女性美學演化陽剛男兒的時尚意念，亦見於這季配飾系列，焦點是將Saddle馬鞍袋帶入男裝領域。今季Kim Jones以尼龍或豹紋皮草融入斜孭袋及背囊款式，尼龍飾以Dior經典籐格紋理，馬鞍袋亦變成長手套上的口袋。其他袋款以經典Dior手袋為靈感，但尺寸比例略作修改調節。一系列為當今電子用品而設的手提箱，分別有Raymond Pettibon畫作印花、強化玻璃、皮革或Dior Oblilque帆布等款式，可以擺放iPhone等電子產品。鞋履方面則包括尼龍長筒靴、精美拷花皮鞋，以及有雷射蝕印豹紋的鞋款等。如此用心的一個系列製作，難怪當Kim Jones被問及如何評價這次創作的時候，向來謙卑的他也笑謂是他最好的一個了。

文：張言志

協力：Vivian Lau

模特兒：Daniil P（AM Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Heather Cheng

編輯/陸亮瑋

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