實驗展品：Bauhaus 3個據點各具特色

放下舊思維 建立烏托邦世界

作為設計思潮,Bauhaus另一特徵是並非源於大城巿。「但Weimar於德國而言是重要的經典文化搖籃。除了歌德及席勒外,亦是尼采生前最後的留居之地。整個思潮的起點,源於Count Harry Kessler邀請Henry van de Velde成立工藝學校Grand-Ducal Saxon School of Arts and Crafts,亦是Bauhaus學院的前身。整個學院最前衛的地方,是跨學系實習。Bauhaus本身是合成字,是向中世紀建造教堂的思潮取經。Bauhaus的含意,其實是建立一個很大的建築物,並想像所有在同一屋簷下的人如何共居在一起。所以不論所有設計、家品、建築及新思維,都是以所有人能共居一室為依歸。如館內可以看到Walter Determann的草圖怎樣分配不同社群,又或是首個Bauhaus風格建築Haus Am Horn,呈現摩登生活佈局。此外,亦可以看到女性主義抬頭,如婦女用上簡單食材煮食,又或是有如男性般在瓷器坊工作的照片。整個轉向是基於Bauhaus在第一次世界大戰後,世界需要放下舊思維重新定位,建立一個烏托邦新世界,成立一個全新形態的社會結構。當中不少思維,仍能緊扣當下。」Wolfgang Holler強調Weimar展品與其他城巿的展品的分別。

文:Dawn Hung