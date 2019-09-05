新展館 「酷」以外的包浩斯

呼應地緣政治

談到Bauhaus，我們都會想到方正的線條，現代主義先驅思潮等，與簡潔畫上等號。但意料之外的，是與主理Bauhaus-Museum Weimar建築師Heike Hanada會面時談到，這座新落成博物館所在地的政治背景。「這個是一個人工地段，本身是一個河谷，與旁邊的Weimarhallenpark同等高度，約與現時高度有6米之別。這個地形變化，是基於德國在1936年，即納粹時期建造Gauforum省公共集會所，納粹黨需要將原有的中世紀建築及民居清拆，建立大型廣場作展示軍事實力及納粹主義。希特勒於各地亦有建立Gauforum，但由於他本身對Goethe（歌德）及Schiller（席勒）兩位經典文學大師的熱愛，Weimar亦成為希特勒喜愛的城巿之一。選址城巿內的這個特定地段，是因為鄰近火車站，所需要拆卸的建築物相對地少，同時接近現代化的公園。」Heike Hanada說。

看到Bauhaus-Museum Weimar時，沒有想像中的Bauhaus。反之，有着經典建築物的外形，比較像一座巨型石碑，與旁邊的Gauforum建築風格相近。細看過Heike Hanada的作品，其建築體系具多樣性，如以現代的玻璃建築為本的Stockholm Public Library便是一例。

「我本身是一個contextualist，所以設計亦會按地方本身的肌理行事。 如Gauforum本身的建築以巨型石碑（monolithic）為形態，突顯納粹黨的權威感。我設計的Bauhaus-Museum Weimar，亦是呼應這個地方及城市本身的地緣政治（geo-political）形態。選址建於Weimarhallenpark旁邊的Bauhaus-Museum Weimar，是希望能為地方帶來正能量之餘，亦能透過地段的高低帶出此地的歷史。博物館用上monolithic的設計，是因為策展人員希望能減少館內展品受到光害的影響，同時呼應Gauforum的建築形態。」

外形不太Bauhaus

不少人對新建博物館沒有重新演釋Bauhaus特質而有所質疑，但假如着重實際功能是Bauhaus的精神，Bauhaus-Museum Weimar的monolithic形態，其實滿足了策展人的實際考量。「當我參與設計比賽時，並沒有想到重新演繹Bauhaus風格。一來，我們身在Bauhaus的100年之後，即使是各個Bauhaus大師，亦不會重複之前的風格。再者，Bauhaus本身並非以回首歷史為本的主義。個人而言，Ludwig Mies van der Rohe是整個設計運動中最重要的建築師。但每個人都有自己對Bauhaus的體會，我亦不相信有一個統一定義，即使是Gropius於1940年代亦對此作出批判，認為統一理論會過於狹隘。Weimar本身是整個運動的起點，與Dessau的經典Bauhaus風格大大不同，以表現主義、深奧（esoteric）、畫作、藝術家修為為主，較具實驗性，較expressionist。反之，整個建築物外是為經典建築立下新定位，如設計並無傳統屋頂，入口的不對稱設計，便是當中例子。」

Heike Hanada說，「建材方面用上現代水泥，感覺平滑，細緻有如石塊，但地庫則用上噴砂效果營造質感對比。室內設計部分，則以呈現Bauhaus為主，所以設計、家俬均主要用上中立簡單的款式，讓整個空間成為畫布一樣，而非模糊空間與展品之間的界線。同時亦用上雙層樓底高度的空間、打通間牆等設計方法，減低沉重感，營造輕盈空間。」

建築的功能佈局，能解除大眾對Bauhaus-Museum Weimar外形不太Bauhaus的疑慮。但個人更感驚喜的，是博物館建築本身如何為當下帶來政治氣候的反思。「博物館建築有一種防禦感，但內裏的Bauhaus展品，則為參觀者帶來前瞻未來的感覺。個人十分喜歡這種強烈的內外對比。另外，建築表面亦裝有24條橫間燈光，於夜間溶化巨型建築的重身感覺，讓建築在不同時間能造出輕重有致的視效。」

除了建築本身，Bauhaus-Museum Weimar的窗口坐向，亦具政治意識。「各個窗口能看到不同的城市景觀，但當中有一個窗口，能遠眺到Buchenwald的Figurengruppe Fritz Cremer前最大集中營紀念碑。我希望透過這個博物館建築，來對歷史提出疑問，讓人留意到這個地方的歷史。到Weimar的遊客，大都不為意這些歷史。但在這個極右主義上揚的世代，我們正正需要討論的空間，自歷史學習極端主義的惡果。」

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：陳淑安

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