Beauty：調配獨家奶茶唇妝

現今唇色的名字愈來愈有趣，例如經常聽到的「奶茶色」唇妝，究竟「奶茶色」是指哪種唇色？專業化妝師Chris Lam表示，顧名思義，奶茶唇色是指啡得來偏紅，恍如奶茶色調的唇色。現今奶茶唇色的產品愈出愈多，無論啞緻的唇膏、水潤的唇彩等質感都應有盡有，可以拼湊出更多可能，相當百變。

宜配簡潔妝容 忌色彩過多

不過很多亞洲女生最擔心的是，膚色偏黃的人塗奶茶唇色，會否顯得更黃？Chris表示明白女生的憂慮：「不少女生都怕若膚色不夠白，再用上裸色調唇色的話，會顯得一副病樣。但其實奶茶色偏啡調，偏黃的膚色反而配襯到，而且這種色調的好處是明亮度較以往常見的鮮紅、桃紅較低，低調得來更顯個性。若本身膚色白的話當然不用說，她們可以配襯的唇色更多，不妨大膽一試這款型格色調。」

塗上這種奶茶唇色後，其他部分的妝容應如何配襯？Chris坦言因為奶茶唇色偏啡紅，所以建議大家其他部分的妝容應以清淡為主，就如他今次示範的「奶茶」日夜妝色一樣，同樣表達出簡潔、時尚的風格。「眉色方面，若像模特兒一樣偏深、偏黑的話，可以淺色染眉膏將眉色變淺，令整體色調更配襯。因為模特兒膚色偏黃，所以今次用上淡粉橙胭脂，若膚色偏白的話可配淡粉紅胭脂。眼妝方面也要乾淨利落，用上與胭脂色調和應的淡橙色眼影，再畫一條簡單的眼線，塗上根根分明的睫毛液，已經足夠。」他提醒大家千萬不要在面上加上太多色彩，不要配襯誇張、濃艷的煙熏眼妝，否則整體妝感會格格不入。

至於日與夜的妝色有何大不同，想表達什麼風格？Chris表示今次日、夜妝色的面部顏色沒有太大改變，主要是濃與淡的分別，還有在於唇色的質感轉變。日妝使用了啞色奶茶色唇膏，是一種偏紅的色調，時尚得來不會太浮誇，日常上班也可輕易配襯；晚妝則轉用了奶茶色唇膏再加上唇彩的配搭，加強水潤感，整體看起來更性感，下班後和朋友聚會時可大派用場。

先用唇線筆勾畫唇形

不過無論化日妝還是晚妝，Chris也有一個小貼士提醒大家：「上奶茶唇妝時最好先用偏紅奶茶唇線筆勾畫唇形，並可將唇形畫大一點。因為奶茶唇色始終有別於一般鮮艷唇色，它的顯色度不太高，若只用唇膏塗於唇中間，唇形一定不夠突出。而且亞洲女生膚色偏黄，日常又多忽略嘴唇防曬，導致唇色偏深、偏黑，若不畫唇線而直接塗上奶茶唇色，會給人偏瘀、不夠利落的妝感。特別是嘴唇偏薄的女生，就要更加留意，用唇線筆將唇型畫大一點，才再上唇膏或唇彩，會令整個唇妝有畫龍點睛的效果。塗上啞緻奶茶唇色前，也不要塗太多潤唇膏，否則會失去本身想營造的啞緻妝效。」Chris表示，現今的啞緻唇膏已改良得相當不錯，大都有一定滋潤度，不易起紋和結塊，所以事前只要塗小量潤唇膏即可上啞緻奶茶唇色，千萬不要貪心塗太多。

他笑言其實奶茶妝就像奶茶一樣可以自由「調味」，可以嘗試多點好玩的化妝方法：「如果膚色較白的話，塗上奶茶唇色後，啡調會較突出，此時可以自行在唇色中混入一點點紅色、棗紅色，令紅調多一點點，就如在奶茶中按比例多加紅茶一樣；如果膚色較深，塗上奶茶唇色後或會覺得不夠啡，想唇妝再添啡調、裸妝感較重的話，可以多加啡調唇色自行調配，像奶茶多加奶一樣。」你喜歡你的奶茶唇妝多些奶還是多些紅茶？立即試試在你的嘴唇上自行調配出最適合你「口味」的奶茶唇色吧！

■Profile

Chris Lam

入行17年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培養化妝人才。

文：Giselle Yeung

模特兒：Silver Poon （CalCarries）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯/王翠麗

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