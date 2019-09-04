Interest：耳機大變身 個人化裝飾 「度耳訂做」耳模 享受私人空間

「近幾年的耳機潮流直情瘋狂。用家花兩三萬元買雙耳機不是問題。買一部播放器要兩萬多元，一條線最貴更可達5萬元。」專門為客人改造及維修耳機的許進偉（小許）說。在這波耳機潮中，小許憑着耳機改模、維修及訂做的手藝打穩陣腳，全職投入此行已有4年。來到他的工作室，放眼是擺滿各式耳機零件的玻璃櫃，一層是精美得像gel甲的耳模，一層是材質不同、色彩繽紛的耳機線，還有各式型號的播放器、耳機圖鑑鎮守其中，全都是製作改裝耳機的好幫手。

維修耳機 了解物主聽音樂偏好

耳機潮流有起有跌，但對於一直在耳機陪伴下長大的樂迷來說，使用耳機從來不是為了趕潮流。「小時候聽歌的途徑，不是耳機就是喇叭。香港地屋企好難設置喇叭，唯一私人空間就由耳機帶來。」十來歲得到第一部MP3機後，小許迷上Beyond、日本樂隊，然後學打鼓、組樂隊，再成為打鼓導師。2013年，小許初次嘗試修理自己一雙壞掉的耳機，自此開始鑽研，隨後愈來愈多朋友找他把耳機小修小補，他亦順勢而行，開設「Re'Cycle耳機俱樂部」，專門解決種種與耳機有關的問題。

找小許維修耳機的人有三類：「玩音樂的人、聽Hi-Fi的人、要求較入門的人。」他形容，第一種人追求樂器清晰，「低音別太遮掩其他元素。第二類聽Hi-Fi或人聲類的，則追求人聲靚、圓潤，低音有層次感，但不太着重其他樂器，後面的結他彈什麼，他們不太理會。第三類人則追求人聲和低音突出，要求不算太高」。小許在接柯打前，一輪「望問聞切」總少不免，除了為耳機做「全身檢查」，他也要先了解物主聽音樂的偏好。

香港人普遍覺得耳機低音不足

「首先問聽歌語言，根據該地區語言的音域而調校耳機，例如日本人唱歌音域普遍較高，外國音樂的混音又與香港有異。然後再問年代，例如有些人愛聽1980年代流行曲，便要選Hi-Fi類型的耳機，那年代的錄音沒現在精細，口水聲好勁，容易『拮耳』。」那豈不要聽遍各國音樂，才能做好這份工？他謙稱「歌是聽不完」的，好在自己對歌曲錄音時的問題、樂器擺放的相位（phase）有認識，調整耳機時更得心應手。

作為會玩音樂的「第一類人」，小許自言自己做的耳機較突出樂器部分。但他遇上的客人卻多數追求低音，「香港人普遍覺得耳機低音不足，有些人對低音的要求是意想不到」。曾有些沉迷電子音樂的客人，不但追求低音澎湃，還要求震動效果。小許於是將貼在耳外、透過骨頭共振傳達聲音的骨傳導耳機，與原有耳機合併，以達到客人想要的「炸機」般聽歌效果。

小許的芸芸維修項目中，最受客人歡迎亦最吸睛的一環，莫過於原本為專業舞台人士或助聽器而設的耳機改模。人的耳朵天生左右不一，佩戴人人通用的耳機時，耳機總不會完全貼服耳朵，漏音或佩戴不適在所難免，一對訂製的耳機便能滿足他們對佩戴感和音質的追求。

耳朵天生左右不一 訂做更貼服

耳機改模，即是把原有的耳機單元，換到根據個別耳形「度耳訂製」的耳機殼。內裏的動鐵單元可完全保留，保持原有音色；小許亦可應客人要求將單元「升級」，加減動鐵單元，使音質更符合個人心水。更個人化的部分，在於耳模的裝飾部分。小許指這與gel甲原理類似，用的都是UV光固化物料，再加上閃石、圖章、格紋等裝飾，「不少男客人都喜歡在耳模上鑲石」，他笑說。

但談到最考功夫的，還是耳模內的單元設計。將單元放入彎彎曲曲的耳模時，小許要順應彎位而「腦筋急轉彎」：「如客人耳朵不夠大，卻想放入很多單元，就要想辦法如何把單元塞滿耳模。」兩邊耳機的單元分佈，可容許一至兩毫米誤差，若差別太大，音色便會不對應，所以若然兩邊耳模形狀大為不同，就要經過多番微調才能定好單元的擺放位置。

調配單元又是另一門學問，而插頭和線材的應用也會影響音色，改造耳機的確如小許所言，瑣碎又繁複。小許對待這門手藝也異常認真：「能滿足自己又滿足別人。畢竟現在這才是新的私人空間。」他的耳機，正是在這吵吵嚷嚷的世道，為大家建立一個「安耳立命」的世界。

文：宋霖鈴

編輯/陳淑安

電郵/lifestyle@mingpao.com