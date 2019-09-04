小型房跑二代目 駕乘快感迷倒玩車族

雖然SUV是目前最受追捧的車型，但對於熱愛駕駛及喜愛賽車活動的忠實汽車愛好者來說，SUV始終難以代替傳統房跑車，因為SUV天生擁有相對高的車身及離地距，在快速過彎時引致的傾側感及不穩定仍然相對明顯，換句話說，SUV帶來的運動感（sportiness）仍然不高，故此車身較貼地、外形流線圓渾的房跑車依然有市場，這亦是平治CLA最吸引車迷的地方。

以年輕車迷為目標

平治於2013年推出第一代CLA，它是以重新設計的上一代A-Class掀背車的底盤作為開發基礎，外形及車廂細節也帶有濃厚的「A影子」。來到第2代，雖然名為MFA2的底盤仍是源自同期發售中的新一代A-Class，但外觀上卻參考了同廠的大型高級房跑車CLS，故此造型上顯得比現役A-Class大方講究。

初代CLA推出以後，有人認為它取替了歷史悠久的C-Class，成為平治產品陣容中「最入門」的4門房跑車，但來到今次測試的第2代CLA，車身尺碼有頗為明顯的增長：長度比上代增加48mm，闊度多53mm，軸距拉長30mm，尺碼甚至已略為贏過同期的C-Class，由此可見廠方並非完全將CLA視為新型的「Baby-Benz」，而是希望CLA能進一步確立自身形象，以更明顯的房跑車形態吸納更多有意購買平治的年輕車迷。

提升行車高級感

另一項令CLA有別於C-Class的地方，就是CLA是一款前置引擎、前輪帶動（FF）車款，而C-Class則是傳統的前置引擎、後輪驅動（FR）車款，兩者的行走動態有所分別，前輪帶動的CLA在駕駛上理應會較易上手，而且由於車底不再需要預留空間放置傳動軸，故此有利於營造較闊落的車廂空間，這點對小型車款來說絕對是優勢。

新一代CLA的操控樂趣及精準度比初代型號高出很多，其中一個原因是它的重心比舊型號更貼地，前輪及後輪的跨距亦增加了不少（分別為63mm及55mm），構成一個更貼近跑車的骨架。廠方亦同時強化懸掛系統的設計，例如採用了設定更講究的多連桿式後懸掛，也加粗了穩定橫杆，務求令車身在高速行駛時顯得更穩定。試車時，大家會發覺新一代CLA提供更貼近高級車的行駛感：進入車廂的噪音減少，引擎傳來的震動亦不容易被察覺，過彎動作亦算準確爽朗，不再有明顯的「入門味」。

車廂細節見匠心

打開車門進入車廂，不難發覺CLA的車廂陳設遠勝市面上九成九的小型車，或者這就是高級廠牌與別不同的地方？雖然它的套路跟姊妹車A-Class大致相同，但只要細心點看，還是會發覺它的用料較為講究，而且加入了大量別致細節，例如由兩組闊屏幕組成的儀表板及控制中樞、能夠變色的氣氛燈、雙色調人造皮革物料、鍍鉻的冷氣系統出風口、鏽了紅線的平腳軚環、平治房車必備的圖像化電動座椅調校按鈕、與德國音響名牌Burmester合作為CLA度身訂做的環繞聲揚聲器系統……豐富和顯而易見的車廂設備，大大提升CLA的精緻及高級程度，應該無其他同尺碼小車可以媲美。

不過，這不表示CLA的車廂可以取得滿分，畢竟這是一部小型車，車廂空間始終有限制，尤其是前排配置了同廠高性能部門AMG設計的跑車式厚身座椅後，進一步削減了後排乘客的空間，加上CLA的車頂後半部採用跑車式線條，後排的側車窗因C柱急速下潛而收窄了外望視野，相信會令置身後座的乘客在長途車程時感到侷促。若果想令後排乘客感覺開揚一點，不妨打開車頂的遮光簾，透過大面積車頂玻璃引進天然光線，可以紓緩一下壓迫的感覺。

全方位明顯進化

傳統上，平治房跑車都會被認為好動得來也能令車內人享受到舒適的駕乘感，CLA亦不例外，由外觀到內在，它都能給予車主以至乘客一份置身高級車的優越感受，尤其是尺碼變大之後，CLA的「入門味」給掃除了不少。試駕後，更進一步發覺新一代CLA的整體改良是遠超預期，它不只在外觀上變得更具高級車的氣派，兩公升級渦輪增壓引擎的爆發力、懸掛系統帶來的貼服及舒適程度、應付高速行車的那份從容、隔除車外噪音的功力……各方面都比第一代CLA進步及成熟不少。或者用貼近47萬元的價錢買一部小型房跑車，仍會令不少準買家猶豫，畢竟目前以這個價錢已可以買到一部車廂空間感好得多的SUV，但房跑車就是房跑車，它帶來的駕駛快感及穩定程度，高身的SUV始終難望項背。

■Mercedes-Benz CLA 250 Coupe規格

車型：4門5座位房跑車

引擎：1991c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：224ps/5500rpm

扭力：350Nm/1800-4000rpm

傳動：7前速自動波箱（7G DCT，附+/-波功能）

驅動：前輪帶動

耗油：6.1-6.3L/100km（平均）

長闊高：4688 × 1830 × 1439mm

軸距：2729mm

車重：1490kg

售價：$469,000起

查詢：2764 6919

文：莊達民

編輯：陳淑安

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