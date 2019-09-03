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Happy PaMa 教得樂 第257期

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玩創校長：社會與學校的藩籬

【明報專訊】何謂「社會」呢？廣義是指由個體建構而成的群體，當中具有獨特的文化和生活習慣，當人類之間互動及交往，組合起來便可稱為「社會」。如果從父母的角度來看，「社會」是一個讓子女成長的地方，子女完成學習階段，從學校畢業，離開父母師長的保護（或操控），為生活、薪金、工作、理想打拼，即我們所說的「投身社會」。

作為父母及師長，我們總有一種思維，就是要保護我們的孩子，不讓他們被這個「社會」所同化及洗禮，因為我們都認定社會的價值觀總是扭曲，人性總是醜惡。只要把孩子留在學校這個安全的環境，家長及老師便能夠為小樹苗遮風擋雨，他們就可以健康茁壯成長，毋懼外面的風風雨雨。

但經歷過2019年這個暑假，你真的認為自己有能力把社會與學校分隔嗎？無論你的孩子年紀多大，懂事與否；無論你花多少時間盡力避免子女不接觸政治，他們還是有機會從報章的頭版、電視新聞片段、街上的塗鴉，知道今個暑假在香港所發生的一切。你的孩子或許會問：為什麼有些示威者要攻擊警察？為什麼警察要腳踢跪下的市民？

讓孩子遠離政治 有可能嗎？

學校本來就是社會的縮影。試想想，學校裏一樣有「衣、食、住、行」等關係，即是「校服、午飯、課室、校巴」；學校亦有「政治、民生、法律、執法機構、一般市民」，即是「學習政策、學生福利、校規、風紀、學生」。既然兩者的體系設計一樣，今天在社會發生的事情，難道就不會在學校發生嗎？

舉例，風紀在執行校規時，少不免會與同學產生一些衝突；教師處理部分學生服飾或髮式等校規時，總會碰到一些校規沒有清楚說明的地方；中文組的老師在處理學生欠交功課的問題上，有需要時，亦會把學生資料轉交訓導老師。大大小小的衝突總會在有人類的地方出現，那麼社會與學校的分別究竟在哪？

學校雖然是社會的縮影，但我們知道「教育」更重要的任務，除了把知識傳遞給學生，還有要教導孩子「價值觀」，如正義、犧牲、堅持等，但同時亦會教導學生如何寬恕、妥協、和平、慈愛、復和等。

灌輸正確價值觀放首位

如果我們可以在學校裏，把灌輸正確價值觀放在要處理事情的首位，便能輕鬆處理大量人與人之間的糾紛及衝突。學生要關心今天的社會，除了單單空談政治外，學校更應該讓學生身體力行，用體驗的方式來接觸社會。我們不能讓孩子一邊說關心香港的未來，卻只是空談眼看不見20年之後香港的政制發展，但就不去關心眼前有需要的人。在這個紛亂的時代，我們更應讓學生先關心今天在學校社區中有需要的人，如學校附近的長者、露宿者或低收入人士。

當學生透過服務學習，更切實了解到現實社會的結構，或可化為更大的學習動力，因為孩子明白用學習來裝備好自己的原因，就是要改變未來的社會，讓社會上的人生活過得更加快樂。

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

文﹕朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

[Happy PaMa 教得樂 第257期]

相關字詞﹕反修例運動 反修例風暴 德萃小學 朱子穎 價值觀 衝突 示威 名人kol 玩創校長

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