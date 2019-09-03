升學攻略：幼稚園及小學篇

問：女兒獲民生書院幼稚園及德望小學暨幼稚園取錄，兩者都有小學做後盾，但又不保證是直升。聽說兩校的小學都比較傳統催谷，想知道其幼稚園是否也很催谷？如女兒屬慢熱型，應選哪一間較好？

答：民生及德望的幼稚園都有小學作後盾，值得考慮。兩間幼稚園質素接近，一間在九龍城，一間在黃大仙區，你可選近住所的那一間，就近入學以減少女兒舟車勞頓，集中精神上課。至於小學功課方面，小學各科都有不同的教師，跟幼稚園由一個教師教授所有學科不同，小學每每有七八科，假設每兩個老師給一份功課，亦有三四樣功課。不過，正如某校長說：「如果小朋友平日有好的訓練，即是每天用一個多小時專心做功課，習慣了便問題不大。」

■小一下學期 一般不收插班

問：孩子被派往校網內的「寶校」，叩門3間都落空。自問孩子天賦不差，只是較文靜，如果考慮轉校，等來年小二再轉，還是有學校會收小一下學期的插班生呢？如何得知學校有無下學期插班學位？

答：大部分小學都不會收下學期插班生，除非是突然有學生離校。一般小學會於下學期大約5、6月招收下個學年的插班生，取錄後於9月開課。即是你可以幫孩子於小一下學期申請小二插班，成功後便於小二上學期入學。

■基督徒升小 宜選91校網

問：我們是基督徒，兒子讀書乖巧，希望入讀英語好一點的小學。本人有66及14校網的地址，選擇哪個比較好？自行選66網的聖公會青衣主恩小學還是14的番禺會所華仁小學好？另外，會否建議搬家至41、11或91網？

答：66與14校網各有千秋，66有保良局世德小學及東華三院黃士心小學，當然聖公會青衣主恩小學也不錯，14則有番禺會所華仁小學及北角官立小學。如果想搬家，41和91校網值得考慮，不過從宗教角度看，91校網裏基督教名校多，41卻是天主教名校眾，你是基督徒，似乎91校網較適合你的孩子。

作者簡介：喇沙書院前副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

文：趙榮德

[Happy PaMa 教得樂 第257期]