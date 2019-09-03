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Happy PaMa 教得樂 第257期

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論盡教育：零個案的教師投訴覆核委員會

【明報專訊】古時讚美地方管治得好，好多時用政簡刑清去形容，老百姓安居樂業，夜不閉戶，官老爺得閒吟詩作對，監倉拍烏蠅。一個地方如果罪案一單都無，紀錄是零，是世外桃源的好地方。學校投訴覆檢委員會自成立以來，是零投訴，顯示香港教育無得彈，學校校政及人事關係完美過完美，事實是否如此？唔係噃。

教局推介欠積極 無存在感

遠的不說，鐵證如山的是東華三院李東海小學。這邊廂，教師因投訴無門而走上自毁之路；另邊廂，投訴覆檢委員會自成立以來卻未發過市，這說明什麼？王師奶認為有兩個可能：一是教師根本不知道有覆核委員會存在；二是教師根本不信任這委員會。小婦人問過多名教師，大多面露驚訝之色，反問：「乜有呢個會咩？」如此說來，教育局有欠積極推介之責。

王師奶唔信邪，無理由覆檢委員會連一筆生意都欠奉。既名「覆檢」，一定有案在先才可覆，如果它從來都無收過要覆檢的案件，則零個案有理，並非委員先生們「蛇王」。翻查教育局「優化學校投訴管理計劃」，「優化學校投訴委員會」前身是「處理學校投訴臨時委員會」，成立於2011年9月，於2013年9月改名，就如何優化學校投訴程序作出建議。2012至2015年間，分3期推行先導計劃，據說效果正面，所有公營及直資校自2017年9月1日起已全面實行優化安排（逼到人死還算優化！）。該委員會已於2018年2月解散。

校方自行處理 「無咁蠢」覆核

王師奶要還「覆檢委員會」一個公道，由於資助及直資學校按「優化學校投訴委員會」的建議，自行處理教師投訴事件，好又好，壞又好，公道又好，唔公道又好，一切自行解決。為了臭屎密冚，强權霸道出齊，無咁蠢攞去「覆核委員會」獻世㗎；何况十個教師九個唔知有呢個乜鬼覆核會，知天命的就「Good」聲吞呢啖冤氣，從此做順民，條氣唔順的就谷埋谷埋做資深抑鬱病者，鬱結解唔開的就死畀你睇。

任文字如何流暢精通，講座如何天花龍鳳，計劃如何滴水不漏，如果沒有健全制度，一落入意志不堅、心懷叵測的人手裏，就會弄權，就會腐敗。流暢的文字變成裝飾；天花龍鳳的講座淪為推銷場；滴水不漏的計劃變為虛言。教師投訴要冒極大風險，用自己職業孤注一擲。如果投訴主任或副校長，有幸遇到一個公正嚴明的校長，也許你有30%獲得平反，如果不幸遇到一個與副校長沆瀣一氣的沙煲兄弟或金蘭姊妹的校長，保證你以後無啖好食。

投訴校長 「自己人」查難申冤

投訴校長更不得了，你死咗九成。投訴校長可向校監或校董會投訴，但通常校監和校長關係密切，校監多是門外漢，不懂教育（教統會只要求校監受訓6粒鐘咋），除咗簽名，一切靠校長做盲公竹。在校監面前，有校長講，無你講，你一定成身箭，校監眼中，你是刁民，是搞事者。你或可向教育局投訴，官員接到你投訴後會調查，會將你的投訴發還校監，校監會同校董會成員商討（不要忘記，校長也是校董的一員，教師校董是校長的下屬，你的冤情得雪？別做夢）。最後一招是向辦學團體投訴，後果如何？林麗棠老師就是一個「活生生」的例子。

王師奶真心希望改組後的「覆核委員會」能發揮作用，雖然我買細。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第257期]

相關字詞﹕教師投訴覆核委員會 林麗棠 李東海小學 校董會 論盡教育 王師奶 教育局 名人kol

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