副刊
Happy PaMa 教得樂 第257期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：返屋企食飯變成奢望？

【明報專訊】我除了是幾個專欄的作者，近幾個月心血來潮，其實係被睇小，條氣唔順，扚起心肝在自己專頁做facebook Live。結果反應熱烈，完全超乎我想像，原本打算一個星期一次的直播，變成一個星期做4日，依然有觀眾說不夠喉，想我日日開Live咁話。如果得一知己死而無憾，能夠得到一班好到無得彈的忠實粉絲的愛戴和支持，真正夫復何求？

不得不讚我的忠實粉絲心水清。幾日前，我直播時狀態麻麻，精神恍惚，他們知道我絕不止是身體疲累咁簡單，紛紛留言關心，問我發生了什麼事。知道大家擔心我，真的很窩心，但身為香港人，實在無法掩飾我此時此刻的無力感，和忐忑的心情。

與家人反目 為抗爭捱餓

剛剛看到一個訪問，受訪對象是不惜和家人反目都要走上前線的少年人、青年人，當中不只有大學生，中學生都為數不少。年紀最細的那人，我相信只有十二三歲。他們不約而同地表示，跟立場不同的父母和家人，已經到了水火不容的地步。他們因為已把零用錢及積蓄全都用來買裝備給自己及同路人，坦然承認無錢開飯，所以一直捱餓。其中有的已好一段時間沒回家，即使有回家的，為了避免和家人爆發衝突，也不想面對父母的鄙視和指摘，一家人互當對方透明。家，只變成了借宿的地方，再沒有人關心他們究竟肚唔肚餓？食咗飯未？

話雖如此，即使義無反顧不理後果走上街，當記者問年輕人心底裏的渴望是什麼的時候，答案是事情得到解決之後，可以回家食餐最窩心最溫馨最好味的住家飯。如何勇武如何灑脫如何置生死於度外也好，始終最想的還是家。

齊家不能 何以治國平天下？

誰是誰非，各有各的立場，但我作為一個媽媽，聽到有年輕人說已經很久未曾吃夠飽，又有說父母開飯都無預自己，所以晚晚捱餓出門，很心痛年輕人的同時，我相信他們的父母何嘗不是一樣心痛？政治立場的分歧，摧毁了幾多家庭？修身、齊家、治國、平天下，連最基本的修身齊家都做不到，如何治國平天下？

世上最具殺傷力的武器，不是機關槍坦克車，而是我們的舌頭，所以一言可以興邦，亦可以喪邦。而擁有最強大威力，足以修復撫慰所有受損害被傷害心靈的，是愛。只有愛，可以化解仇恨；只有愛，可以帶來溫暖。

一言喪邦 靠愛修復解仇

「愛是恆久忍耐、又有恩慈．愛是不嫉妒．愛是不自誇．不張狂．不作害羞的事．不求自己的益處．不輕易發怒．不計算人的惡．不喜歡不義．只喜歡真理．凡事包容．凡事相信．凡事盼望．凡事忍耐。愛是永不止息」歌林多前書13:4-8

這些日子，大家都很疲累了！可不可以暫時停下來，大家放下成見，平復心情稍作喘息，趁着中秋佳節，做子女的，回家和父母做節食餐飯；做父母的，主動約仔女做節食餐飯。有什麼比得上一家人同枱食飯，人月兩圓更愉快美滿？

但願人長久，千里共嬋娟！

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第257期]

相關字詞﹕包容 無力感 政治立場 勇武 年輕人 辣媽 張慧敏 名人kol 辣媽ceo

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