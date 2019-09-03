多多指教：孩子成長路 並非如教科書死板

日日比較 難享受子女成長

還記得6年多前哥哥出世的時候，每一個他的成長發展，每天都跟教科書內的內容比較着。緊張地看着孩子的發展有沒有慢了，為什麼到了日子還未做到某一些動作？為什麼一歲半還沒有幾個單字說過？為什麼不是跟着教科書的那樣發生？每天拿着一張紙，寫下哥哥做到的動作、說到的單字，甚有壓力！那時，還沒有時間去享受孩子的成長！兒科醫生，頓時變了一個無知婦孺，差點要帶兒子去看醫生吧！

經過上一次的經驗，再不是初為人母，少了一點過分的緊張。坦白說，家中有兩個孩子，又要工作，應該說是再沒有時間去緊張那麼多。心情放鬆了，反而懂得細看孩子的成長。從一個月前不懂得用手拿東西，到現在已經可以瞄準目標拿到心儀的玩具，並放進嘴裏。每一天，每個動作，每一隻手指的配合都在進步。從躺在牀上只略為伸手取件，到極有意識地大冬瓜式轉身取玩具，很有趣，也很感動！原來孩子長大得那麼快，也不像教科書所說的那麼死板。

認清性格 予空間發揮

每個孩子都有他自己的性格、學習的過程和速度。有些很早就健步如飛，卻不愛說話。有些口齒伶俐，卻不好動。5年前當我還擔心着我的孩子說話不夠別人早的時候，根本沒有想像過他現在的語言能力還比其他同學好。一個孩子的性格，往往也會影響孩子學習的進度。慢一些的，也不代表他們做不到。觀察型的喜歡先觀察，看別的怎樣做，才會慢慢開始。冒險家型的，可能在未看清楚已經開始嘗試，然後在錯誤中學習，慢慢改進。謹慎型的可能要對自己有充足的信心才開始會做，但一開始了就做得比其他人好了。沒有一種性格是最好的，只是作為父母，應該認清孩子的性格，給他足夠的空間，用自己最舒服的方法和進度去學習成長。也不要將孩子作比較，比較不是雙贏的局面，終有一方比下去，倒不如想辦法在做得大不夠好的地方多加正面鼓勵。

做了兒科醫生十幾年，見過無數的孩子，令我最歎為觀止的是孩子的潛力，時候到了，環境適合了就可以發揮出來。不單是身體在患病後復元的能力，更是他們的創造力和想像力，是我們成人想像不了的。

作者簡介：兒科專科醫生、兩孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

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文﹕多多醫生

[Happy PaMa 教得樂 第257期]