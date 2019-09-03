媽媽維特：人際衝突的學習

在這樣內內外外受壓的歷程中，我和丈夫有過兩次爭論，一次是當面的，一次是電話上的，都是在兩個兒子面前發生。我們從來很少吵架，這兩次也談不上是真正的吵架，但可以說是人際衝突。

第一次，是丈夫跟孩子一起看關於近日示威的電視新聞。我向來堅信和而不同，丈夫觀點跟我有異也沒問題，我會了解和尊重他的想法，也絕少過問他就此事與孩子的對話。不過，那天聽到他的一句話，我覺得跟我的觀察實在太不同，內心稍稍掙扎，就開口說「我不同意啊，我想補充一下……」

向兒子澄清爸媽非鬧交

我的出發點只是想給阿仔補充一點資料，表達不同的意見，並非想駁斥或否定丈夫，但結果還是免不了一場爭論。沒多久，9歲的大仔跟我說，「覺得好嘈」，然後想返回自己房。這時候，我內心立即高速檢視自己的出發點和剛才討論經過，覺得自己沒有任何強烈情緒，整個討論也其實很「和理非」，於是立刻叫阿仔出來，我有很重要的說話跟他說。同時，那番說話我也希望丈夫能聽到。

「你話好嘈，我明白，你唔想爸爸媽媽嗌交，你驚我哋鬧交，咁樣會好嘈。」我先是肯定阿仔的感受，然後，我就着剛才那一幕作澄清：「但係頭先我哋無鬧交喎，我哋兩個人嘅想法唔一樣，但係我哋都好尊重對方、好溫和冷靜呀。你放心，爸爸媽媽唔係嗌交，我哋關係依然好好。」

安撫他之後，我進一步表白自己內心的掙扎：「其實，頭先我開聲之前，都有少少驚、都需要一啲勇氣㗎。我擔心，自己表達唔同嘅意見，會唔會令你爸爸唔開心呢？但係跟住我又諗，我只係表達自己啫，而且我係好平和冷靜咁講，又唔係鬧人，我唔係做壞事呀。」阿仔接口說：「唔係做壞事，你只係講唔同嘅意見。」

聽到阿仔的回應，我感到安慰踏實很多，繼續說：「係呀，其實人同人意見唔同係好正常㗎，就係因為想法唔同，更加要多溝通。媽媽唔想誤會爸爸，所以好想表達自己、溝通多啲。最重要係尊重對方。你放心，我哋唔會因為意見唔同而關係變差。」

不少人都會害怕面對人際間的衝突，根源往往來自年幼時，家裏衝突場面帶來的緊張和焦慮。有可能是孩子害怕與父母衝突、不敢表達異議，也有可能是父母與人交往時也害怕與人衝突、孩子因而耳濡目染。

盼衝突化為愛與溝通

很大程度上，我和我先生都是害怕人際衝突的人，多年來孩子都絕少見到我們爭吵。然而，我覺得自己需要學習不再逃避。其實，愈是害怕衝突，只會愈是唯唯諾諾、不敢真正表達自己。為怕衝突而放棄自己立場和訴求，只會令自己更不開心，在親密關係中，那只會埋下更多衝突的種子。

我在學習冷靜面對人際衝突，帶着尊重和真心渴望溝通的心態，在關鍵時刻勇敢表達自己；學習控制情緒，不數落不批評對方，只是表達自己的感受。學習不要怕人際衝突，告訴自己「吵架不是目的，溝通才是目的」，不是要贏對方，最重要是清楚表達。

我們最近的第二次衝突，是我在電話上呻執屋太辛苦，渴望丈夫更多支持和關注。我先生長期上夜班，最近工作壓力尤其大，他在電話中告訴我自己很吃力。孩子臨睡前我依舊細數每天感恩，第一件就說，感恩自己勇敢說出感受和需要，讓家人了解自己的辛苦，同時也感恩孩子爸爸為我們一家而辛苦工作。

人際衝突還是會容易讓我們和孩子緊張不安，但願我的學習，也能為孩子帶來不同的視野。盼他們將來也能正面地勇敢處理，讓衝突化為更多的愛與溝通。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第257期]