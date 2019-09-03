問專家：阻孫仔打機 祖母反被打

答：估計來信家長的個案，是祖母見孫兒不停打機，曾加以責備，但發現不奏效，甚至令小孩反感，因而放棄勸止，所以令孩子覺得可以在祖母家肆意玩遊戲機。其實想限制子女打機時間，最理想的方法，是從小和孩子訂立打機時間，要他們遵從這些規矩，而每名照顧者，包括父母及祖父母等各人，對孩子打機的規條都要一致。

限制打機 發難不會得逞

然而，個案中的兒子已習慣長時間打機，要完全禁止已很困難，建議和小孩重新協議使用電子產品的時間及規條。但父母要有心理準備，實行初期時孩子有機會以發脾氣來爭取多些打機時間，因為他知道之前用這方式，可以令家人就範。所以爸媽面對這種情况，就更要堅持原則，讓他知道就算發脾氣也不會得逞。

還手狠罵 有樣學樣

若然孩子大發脾氣，甚至動手打人，父母千萬別順他意思，但亦不可以還手或狠罵他，否則孩子更加會「有樣學樣」，繼續以打罵方式來解決問題。家長應先保護自己，可用枕頭擋去小孩的攻擊，待他冷靜後，說出父母的感受，如「我好心痛，因我好愛你，而你傷害我」，讓他們明白暴力不是解決問題的好方法；同時亦可向小朋友提供其他宣泄方式，如打枕頭、撕紙等，重點是不可傷害別人和傷害自己。

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文：許朝茵

資料提供：凌婉君（香港青年協會「家長全動網」單位主任、註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第257期]