童繪遊樂場：雷神複雜造型 由簡筆開始

簡筆畫的簡易表現方法，對繪畫有一定幫助，特別是在起稿階段，當然，如要作仔細繪畫，應同時學習素描來加強基礎，曾有學生因起稿失誤而推說這是「抽象畫」。其實在我個人而言，抽象畫可說是寫實表現的進階，而且抽象畫應具有作者的思想展現，並非把一幅原為寫實表現而有誤的畫作冠上抽象畫之名來美化。

今期的配圖主題「雷神」是源自學生在堂上的自選畫作。造型不屬寫實，起稿階段以簡筆畫方法，工具則選用了我獨愛的「炭筆」。

■繪畫Q&A

漸變效果用水彩定粉彩？紅撞藍效果如何？

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文、繪圖：Art Playground視藝老師 Mr Liu

[Happy PaMa 教得樂 第257期]