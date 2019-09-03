名人親子：共同嗜好真正親子樂 太極家庭耍出和諧

文︰沈雅詩

喜歡武術的朋友，或許對冷先鋒的名字不感陌生。這位桃李滿門的太極師傅，自幼習武，成為專業運動員後，更獲獎無數，其中包括在1998年，以年僅24歲之齡勇奪全國太極拳錦標賽冠軍，亦在2008年，榮登全港公開太極錦標賽冠軍寶座。

自小耳濡目染 與太極結緣

太極不單為冷師傅的人生寫下光輝的一頁，還為他締結了一段美滿姻緣。「從前一直都覺得太極只是老人家的玩意，不適合年輕人，但其後因為工作關係結識了先鋒，慢慢受他感染，竟然也學起太極來。」冷妻鄧敏佳細訴與丈夫的姻緣。

後來她更索性辭掉管理公司的工作，專心研習太極。雖然半途出家，但在愛郎的指導下，進步神速，近年亦屢屢成為太極比賽頒獎台上的常客，「你看我是否有點小聰明，有些習武天分呢？」冷不防愛妻撒嬌一問，冷先鋒忍俊不禁，不斷點頭回應。

婚後，兩人共識組織一個「武林」家庭，從其10歲長子的名字——飛鴻，便知道夫妻的心意。鄧敏佳笑言︰「哈哈，我們好歹也是武術世家，當然想給兒子一個響噹噹、有氣勢的名字啦！說回來，我懷着飛鴻時也沒有停止過練功，所以如今他對太極有這麼濃厚的興趣，也可能跟我胎教有關。」

於武館長大的飛鴻，在耳濡目染下，兩歲已耍得一招半式，「當時我們沒有刻意教他的，或許是因為武館常有學員來上課，飛鴻看得多，便自行模仿起來；4歲的時候，他已經可以把陳式56式太極拳超過一半的套路演練出來。當然，那時飛鴻年紀還小，所以當時他打的太極，只得動作，沒有『意念』，直至他升上小學後，才慢慢看到功架來。 」鄧敏佳說。

4歲開始征戰 屢獲大獎

身懷父母的武術基因，飛鴻似乎天生就是打太極的材料，他4歲起開始「征戰」多個太極比賽，成績斐然，包括連續4年在沙田武術錦標賽（分齡組別）奪得太極拳組冠軍，而在今年7月舉行的第二屆「太極羊盃」香港世界武術大賽，他不單勇奪少年組全能冠軍，還一口氣囊括32式太極劍、陳式太極扇、陳式太極拳，以及集體——陳式56式太極拳4個組別的冠軍或一等獎！

究竟形象「老套」、動作「慢半拍」的太極，對這名小學生有何吸引之處呢？想不到他的答案竟然是「好有型」！飛鴻補充道︰「學校沒有同學像我一樣打太極，所以覺得自己很特別，况且這個中國武術，不像其他運動，一味講求速度，太極要憑自己的觀念去打，很多時確實以慢為主，但其實某些動作亦可以很快的。」

同時是田徑好手的飛鴻，更不期然把兩項運動比較，「每次練習完田徑，我都會覺得很疲倦的，但耍完太極，我又沒有這種感覺，反而覺得自己情緒會好一點，亦更加專注，因為練太極時，眼神要很集中，每個姿勢亦要擺得很準確，鍛煉到我的集中力，不能分心」。聽着兒子侃侃而談，冷先鋒默默點頭。他表示，從來沒想過要兒子繼承衣缽，向專業運動員的方向發展，因此獲獎與否也是其次，「由始至終，我們安排飛鴻或飛彤（次女）學太極，最主要也是想他們強身健體，亦讓我們的家庭關係更和諧」。

強調包容 改善心態情緒

冷先鋒近年積極在校園推廣太極，因為他深信這項運動有助學童身心健康。「太極是一種全身運動，如果懂得運氣去打的話，運動量也高的。而且有研究指出，打太極有助開發左右腦，對提升記憶力有幫助。此外，多打太極，亦可紓緩情緒。」看記者聽得一頭霧水，冷師傅進一步解釋︰「其實太極背後亦是一套哲學理念，它強調包容，主張陰陽平衡，採納中庸之道。現今的學生，要面對很多學業上的壓力，在家庭有時亦可能受到傷害，如果孩子懂得用太極的精神去解決問題，我相信他們的心態、情緒會得到改善。」

不過，說到底，太極對冷家的最大意義，是打開了一家人溝通之門，「不單兩夫妻，跟一對仔女談得最多的話題，也是太極。尤其飛鴻，他很喜歡思考、喜歡發問，有時跟他一起洗澡，我們兩父子也會研究一下水中耍太極的感覺，所以大家關係挺好的。」說起他的寶貝子，木訥的冷師傅，終於罕有地露出燦爛的笑容。

[Happy PaMa 教得樂 第257期]