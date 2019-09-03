副刊
Happy PaMa 教得樂 第257期

Happy Pa Ma

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小演員心聲

【明報專訊】◆陳卓瑶（15歲）

堅持獲成就感 改善壞脾氣

卓瑶2013年已加入基金會的合唱團，屬於老臣子，「我自幼喜歡唱歌，剛剛加入基金會時，因定期在放學後要再去合唱團，感覺疲累，有些抗拒。但後來堅持學習，更慢慢愛上音樂，愈唱愈投入。每次和團員練歌，表現理想時，會獲導師稱讚，因而產生出成就感，連帶自己的性格也有所改變。以前我很易發脾氣，但自從學了音樂後，和團員合作時，開始學懂包容別人，更要互相幫助及培養出責任感，因此脾氣開始收斂，人也變得開心了。」現時她考取了一些聲樂資格，希望未來可向音樂之路進發。

◆譚婷勻（10歲）

表現進步 盼繼續台上表演

同樣是合唱團成員的婷勻，加入基金會已5年，當初由媽媽帶她去，在基金會內認識了很多朋友，「兩年前《童Sing童戲 MUSIC Stand by Me》上演時，我也有份演出，今次可以再次參與，覺得自己表現有進步，很開心。我今年讀小五，升上中學後，讀書功課可能更忙，但也盡力抽時間唱歌，希望將來可以繼續在台上表演」。

■INFO

《童Sing童戲 MUSIC Stand by Me》

日期︰9月14日（周六）、15日（周日）

時間︰下午3:00至4:30

地點︰沙田大會堂演奏廳

票價︰$480 / $280 / $150

節目查詢：9882 7926

票務查詢：3761 6661

慈善特別場

日期︰9月14日（周六）

時間：晚上7:30至9:00

票價︰$1000 / $800 / $500 / $280 / $150

[Happy PaMa 教得樂 第257期]

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