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Happy PaMa 教得樂 第257期

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音樂兒童：免費課程培育 台上載歌載舞 童Sing童戲 音樂薰陶獲正能量

【明報專訊】學樂器已成為很多孩子的指定進修項目，既可陶冶性情，也可令履歷更亮麗，很多家長樂於讓子女學音樂。不過，音樂的力量不止於此，畢業於演藝學院的龐氏姊妹，相信音樂可以改變兒童，甚至可影響社會，因而啟發她們6年前創辦「音樂兒童基金會」（下簡稱基金會），為基層兒童提供免費音樂課程，從藝術中培養出正能量。而今個9月，基金會更舉行名為《童Sing童戲 MUSIC Stand by Me》音樂劇，讓孩子展現成果，在舞台上發光發熱。

文︰許朝茵

場地提供︰英華書院

這天在英華書院的禮堂內，數十個小朋友在禮堂內跑來跑去，因《童Sing童戲 MUSIC Stand by Me》的音樂劇正在這裏排練，負責現場管弦樂演奏的樂手在台上作伴奏，台下的小演員則排演音樂劇，載歌載舞。雖然小演員偶然出現走錯位、忘記對白等蝦碌場面，但全部人也認真投入，跟足導演指示。

150小演員 家長齊參與

參與的小朋友超過150個，分別擔當演員、管弦樂手及合唱團成員，全部是獲免費音樂課程的學生。音樂劇的編劇及導演何敏儀（Jenus）指出，今次演出是以基金會的日常運作做藍本，當中一個主角的職業是記者，會以第一身角度，了解這些受惠孩子，在家庭及音樂上面對的種種挑戰，以及如何克服。不過，她強調故事內容不會令人感覺沉重，「劇中不會賣弄煽情及慘情，我只想讓觀眾看到，孩子在絕處逢生時的毅力，打動他們心靈，同時讓他們反思自己的生活，有沒有盡可能發揮自己才能」。

是次演出，除了有小演員外，家長也有份參與，Jenus解釋今次特別安排多名家長，一起參與台前幕後不同崗位，「透過音樂劇，讓親子間有共同話題，雙方可以互相分享，拉近孩子與家長的關係，變得更親近」。

專業演員帶領 助展現成果

然而受惠兒童及家長，始終是業餘性質，要演出成功，需要有多名客席專業演員帶領，當中包括藝人張崇基、張崇德，以及基金會創辦人胡龐倩渝（Monique）及龐秋雁（Annike）的妹妹——龐曉虹（Grace），她亦是畢業於演藝學院，但移居美國多年，今次受兩位家姐邀請參與演出，扮演一名充滿土豪味的闊太，劇中一舉一動也充滿搞笑色彩。

《童Sing童戲 MUSIC Stand by Me》是基金會第2次重演的音樂劇，首演於2017年，今年再度演出，Annike表示，演出是想展現孩子在音樂上的成果，除讓他們嘗試踏上舞台外，也可接觸不同階層人士，學習與人相處，擴闊眼界。「除了音樂劇外，基金會也舉辦不同活動，如欣賞電影或藝術展覽等，希望以不同的藝術，協助孩子建立信心，訓練社交技巧等。」

Annike與二妹Monique於2013年成立基金會，創辦理念之一，是源於Monique的信念，她深信音樂可以改變兒童，因為她自己正正是一個成功例子。Monique指出，她爸媽是做小販，收入不穩定，雖然一家人也喜歡音樂，但沒有閒錢供她學。後來學校有位教師送她二手鋼琴，生活開始出現轉變。「我兒時讀書成績差，自信心低，更不擅於表達自己，甚至說話時有口吃，後來看到自己琴藝日漸進步，加上中學時期，被老師選為校內早會的『司琴』，才真正感受到學懂彈琴，就像是學多門技能，讓自己有多一個發揮的機會，並慢慢重拾自信。而在課餘時也有教琴，幫補生計之餘，亦有助鍛煉自己的說話技巧，漸漸擺脫了口吃問題。」

享受音樂 改變成長增自信

音樂提升了Monique自信，她也相信音樂可以幫助其他孩子成長。「我深信音樂可以改變兒童成長，也可改變社會，縱使這是一個漫長的轉變。但只要孩子多聽音樂，享受音樂帶來的喜悅，從而培養出良好品格，便可引發正能量，也可感染爸媽感受到這份歡樂，促進家庭和諧。所以我們也不時舉行音樂快閃活動，帶小朋友落區，以快閃形式表演，為社區增添歡樂之餘，也令整個社會增添正能量。」

基金會致力為有經濟困難的基層兒童提供免費音樂教育，服務地區從最初的深水埗區開始，至今已擴展到本港6個地區，而在8個服務中心，每月更為超過1300名兒童提供免費音樂教育。而實際上很多兒童，經過音樂的薰陶，言行舉止改變了。Annike指出，之前有個小妹妹常穿校服來基金會學音樂，甚至於冬天時穿校褸上堂。她感到奇怪，因而問那女孩，才知她最保暖的衣物便是校褸，再細問下，了解到女孩食飯也是有一餐沒一餐，故Annike每次上課時，會買很多麵包請一眾學生食。「過了一段時間後，透過音樂學習，女孩個性也變得開朗，說話多了，更會主動教其他師弟師妹學習。」

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