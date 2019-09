投入Caterpillar互動玩樂區

【明報專訊】愛閱讀的小朋友和家長對經典童書The Very Hungry Caterpillar一定不會感到陌生,其作者英語兒童繪本大師Eric Carle自1967年起,至今已經創作出超過70本兒童繪本。適逢The Very Hungry Caterpillar出版50周年,太古城中心特別為大家送上「world of Eric Carle童心童閱」,以The Very Hungry Caterpillar、10 Little Rubber Ducks及Papa, please get the moon for me 3部經典繪本的故事場景為主題,創作成好玩的互動玩樂區。此外,大家亦可參加親子工作坊,周六、日更有The Very Hungry Caterpillar見面會,全情投入閱讀的樂趣。